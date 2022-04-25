WSJ рассказала о запрете Совета национальной безопасности США вводить санкции против Алины Кабаевой

Совет национальной безопасности США в последний момент остановил введение санкций против олимпийской чемпионки по художественной гимнастики Алины Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Личную жизнь 39-летней Кабаевой часто связывают с президентом России. Из публикаций в СМИ можно сделать вывод, что спортсменка может быть матерью как минимум троих детей Путина, из этой же информации исходят и в Вашингтоне, пишет WSJ. Один из чиновников министерства финансов США, готовившего санкционные списки, сказал, что высшие американские чиновники опасаются, что Путин может "отреагировать агрессивно" на атаку на гимнастку.

Санкции США уже были введены против двух взрослых дочерей Путина от первого брака — Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, обе занимаются наукой и одновременно — государственным и окологосударственным финансированием крупных научных программ. Агентство Bloomberg отмечало, что ограничения против дочерей носят символический характер, так как неизвестно, есть ли у них активы за границей.

Кремль никогда не комментировал содержательно никаких сообщений о детях Путина, отказываясь признавать этот вопрос частью общественных интересов. Мать ещё одной предполагаемой дочери президента, 18-летней Елизаветы Кривоногих Светлана Кривоногих в санкционные списки также не попала.