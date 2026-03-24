WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ допустили участие в войне против Ирана

Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты всё больше содействуют США в кампании против Ирана и допускают непосредственное участие своих войск в вооружённом конфликте. Пока обе страны ограничиваются опосредованной помощью – предоставлением военной инфраструктуры и оказанием экономического давления на Тегеран. При этом власти уже обсуждают возможность применения войск. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Эр-Рияд разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда, расположенную на западе Аравийского полуострова, пишет издание.

По данным источников, наследный принц Мухаммед бин Салман сейчас обдумывает непосредственное участие страны в боевых действиях. Один из собеседников издания заявил, что вступление Саудовской Аравии в войну — «вопрос времени».

На прошлой неделе глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан заявил журналистам, что «терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично». По его словам, ошибочно полагать, что «страны Персидского залива не способны ответить».

ОАЭ пока ограничиваются экономическими мерами: власти пригрозили заморозить иранские активы на миллиарды долларов, а также уже закрывают иранские учреждения в Дубае. Источники издания отмечают, что в ОАЭ не могут полностью исключить перспективу военного участия в конфликте.