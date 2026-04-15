WSJ: США не пропустили восемь танкеров через Ормузский пролив

С начала морской блокады иранских портов, о которой США объявили в воскресенье, ВМС США перехватили по меньшей мере восемь нефтяных танкеров, которые пытались зайти в иранские порты или выйти из них. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, американские военные связывались с экипажами танкеров по радио и приказывали им разворачиваться и уходить. Утверждается, что суда, среди которых упоминается принадлежащий китайской компании танкер Rich Starry, подчинились, и сила не применялась.

Как пишет WSJ, блокада реализуется силами более 15 американских военных кораблей, которые находятся главным образом в Аравийском море, за пределами территориальных вод Ирана.

При этом СМИ отмечают, что за последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 коммерческих судов. Они, однако, не направлялись в Иран или из Ирана и, таким образом, американская блокада на них не распространялась. Неясно, однако, согласовывали ли они свой проход с Ираном, который ранее также де-факто блокировал Ормузский пролив.

Центральное командование Вооружённых сил США, не приводя конкретных цифр, заявило в среду, что американские военные «полностью остановили» торговлю Ирана с использованием морских портов.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что вооружённый конфликт близится к завершению. По его словам, уже на этой неделе могут возобновиться мирные переговоры, прерванные после неудачи предыдущего раунда в Исламабаде. Продолжает действовать режим прекращения огня, срок которого истекает 21 апреля. О подготовке новой встречи заявляют источники в Пакистане, странах Ближнего Востока и самом Иране.



На биржах в Азии в среду наблюдается рост котировок в связи с надеждами инвесторов на мирное урегулирование. Цены не нефть продолжают падение.



СМИ, однако, отмечают, что по-прежнему неясно, какими могли бы быть параметры мирного соглашения, в том числе по вопросу о ядерной программе Ирана и о судоходстве в Ормузском проливе, критически важном для мирового рынка энергоресурсов.