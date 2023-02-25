WSJ: Великобритания предложила дать Украине оружие НАТО ради переговоров

Великобритания, Германия и Франция согласились дать Украине широкий доступ к оружию НАТО ради начала переговоров с Россией. Вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО в июле. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей трех стран.

По сведениям источников, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план соглашения Украины с НАТО, по которому Украина сможет получать передовое оружие, боеприпасы и военную технику после окончания войны.

Франция и Германия поддержали британскую инициативу, сообщили источники. Правительства трех стран рассматривают соглашение как способ повысить уверенность Украины и дать ей стимул начать переговоры с Россией.

Другая цель соглашения – изменить планы Кремля. По словам британского чиновника, если Россия увидит, что Запад готов увеличивать объем военной помощи Украине, это может убедить Кремль, что своих военных целей он не достигнет.

Соглашение предлагается обсудить на саммите НАТО в июле. При этом собеседники WSJ отмечают, что любое решение о том, когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры, зависит только от Украины. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому страна не будет вести переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

В начале февраля президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц дали понять Зеленскому, что ему нужно задуматься о мирных переговорах с Москвой. Об этом WSJ рассказали источники, знакомые с ходом беседы. В частности, Макрон сказал Зеленскому, что даже таким смертельным врагам, как Франция и Германия, пришлось заключить мир после Второй мировой войны.

Также представители Великобритании, Франции и Германии сообщили WSJ, что среди политиков их стран растут сомнения в том, что Украина сможет вернуть себе границы начала 2014 года.

«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет идти достаточно долго с той же интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым», – заявил высокопоставленный французский чиновник.

При этом публично лидеры стран Запада призывают к единству в противостоянии российской агрессии и о перспективах начала мирных переговоров не упоминают.