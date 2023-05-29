«Я оценил его шутку». Токаев ответил на слова Лукашенко о ядерном оружии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал как «шутку» слова белорусского руководителя Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси ради того, чтобы иметь доступ к ядерному оружию. Об этом сообщает Радио Азаттык.

«Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно», — заявил Токаев.

Интервью с Лукашенко было показано накануне в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Белорусский лидер прокомментировал выступление Токаева 24 мая на Евразийском экономическом форуме в Москве. Президент Казахстана обратил внимание на различия в подходах к интеграции между Россией и Беларусью и остальными участниками ЕАЭС. Токаев тогда заявил, что союзное государство Беларуси и России предусматривает интеграцию по формуле «две страны — одно государство».

«Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — заявил Токаев, отметив, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, комментируя слова Токаева, заявил, что «Казахстан не намерен создавать или вступать в союзные государства».

Лукашенко в эфире российского телевидения сказал, что если Казахстан или какая-либо другая страна хочет получить доступ к ядерному оружию, ей следовало бы присоединиться к Союзному государству.

На прошлой неделе стало известно, что в Беларусь начали перемещать российское тактическое ядерное оружие. При этом контроль за ним, как утверждается, останется у России.