«Немецкое» видео «Хайль Зеленский!», видимо, снято в России

В социальных сетях расходится видеоролик на немецком языке, якобы снятый в в качестве рекламы правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Его сюжет утверждает, что постоянная поддержка Германией Украины обкрадывает жителей страны. Журналист Радио Свобода установил личности актеров, снявшихся в ролике, – все они живут в России.

На видео в немецкую семью – муж, жена и ребенок – приходят люди в форме и выносят из квартиры все ценное, в том числе вырывают серьги из ушей у матери и отнимают игрушку у ребенка. Затем вешают на стену портрет президента Украины Владимира Зеленского и уходят со словами: «Хайль Зеленский!» В титрах говорится, что Германия уже потратила на помощь Украине более 22 миллиардов евро. Титры завершаются фразой: «Если ваша страна в НАТО, будьте готовы к НАТО в своем доме».

При этом сама партия «Альтернатива для Германии» в ролике не упоминается.

Ролик широко разошелся в российских прокремлевских блогах. В частности, его перепостил член Общественной палаты при президенте России Армен Гаспарян.

Журналист Радио Свобода Марк Крутов установил личности актеров, снявшихся в ролике. Роль мужа играет российский актер Валентин Воробьев, жены – москвичка Юлия Конюхова. Предводительницу «людей в форме» сыграла российская актриса Юлия Мандрико. Еще один из «солдат» – Игорь Алексеев. Предположительно, ролик был снят в России.

В немецкой прессе об этом ролике упоминаний нет, на сайте партии «Альтернатива для Германии» – тоже.