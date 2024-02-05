Иностранные акционеры договорились о продаже «Яндекса»

Нидерландская Yandex N.V., представляющая интересы иностранных акционеров «Яндекса» и его сооснователя Аркадия Воложа, заключила сделку по продаже российского подразделения компании за 475 миллиардов рублей. Покупателями выступит консорциум частных инвесторов и менеджеров компании. Об этом говорится в пресс-релизе нидерландской компании.

Сумма сделки учитывает обязательную 50-процентную скидку от рыночной стоимости, установленную для уходящих с рынка иностранных инвесторов российскими властями. Не меньше половины будет выплачена китайскими юанями. До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Компания перерегистрируется в России.

Основным владельцем этого МКАО будет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Как утверждается в пресс-релизе, в его составе из 50 человек не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

Также часть компании достанется структурам основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, паевому фонду «Лукойла» и структурам главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса. Доли пайщиков не раскрываются, но в компании заявляют, что ни у одного из них нет контроля.

Главными претендентами на участие в консорциуме по покупке контроля в «Яндексе» источники The Bell и «Медузы» в 2023 году называли миллиардеров Владимира Потанина, Вагита Алекперова и Ивана Таврина, группу ВТБ, основателя Faberlic Алексея Нечаева, пенсионный фонд "Газфонд" и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Часть инвесторов может представлять интересы друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. Все претенденты, кроме Алекперова, находятся под западными санкциями, продать компанию им напрямую невозможно, отмечает The Bell.

Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский. Компания также сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.

Контроль за нидерландской компанией разделят основатель «Яндекса» Аркадий Волож, выступивший против войны в Украине, и иностранные акционеры, среди которых до войны были крупнейшие западные фонды, сообщают The Bell и «Медуза» со ссылкой на источники.

Сделка пока не вступила в силу.