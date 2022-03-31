Новости
Япония вновь начала называть Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящиеся под незаконной оккупацией". Формулировка содержится в черновике нового выпуска "Синей книги по дипломатии" — правительственного справочника о внешней политике страны. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.
До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.
Япония была готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами. В 2019 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах. Однако переговоры так ни к чему и не привели.
В начале марта глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.
Другие новости дня
Песков: в Кремле не принимают никаких мер после заявлений Бибилова
В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», – сказал Песков журналистам.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы.
Власти Крыма хотят изъять квартиру Зеленского в Ливадии
Власти аннексированного Россией Крыма включат квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте в список подлежащего национализации имущества украинских политиков и олигархов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что планируется национализировать крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, выступающих против России. Список собственности, подлежащей изъятию, будет готов к концу текущей недели. После этого решение узаконит парламент Крыма, добавил Аксёнов.
Квартиру в Ливадии жена Зеленского Елена купила в 2013 году – до аннексии украинского полуострова Россией. О недвижимости стало известно в 2019 году во время президентской кампании в Украине. В пресс-службе избранного президента позже указали, что с 2014 года семья Зеленских ни разу не пользовалась недвижимостью на полуострове, а квартира была официально задекларирована Зеленским. "Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после возвращения Крыма Украине", - заявили в пресс-службе.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и её резидентов (жителей) без компенсации.
Американец Рид вновь объявил голодовку в российской колонии
Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку в знак протеста против содержания его в одиночной камере и отсутствия надлежащей медицинской помощи. Рид опасается, что у него туберкулез. Об этом сообщили в среду родители Рида, сославшись на его адвоката.
По имеющейся у них информации, в декабре прошлого года Рид находился в контакте с заключенным, больным туберкулезом в активной форме. Когда здоровье Рида сильно ухудшилось, он не был обследован на туберкулез. Десять дней он пробыл в тюремной больнице, не получив там "существенной медицинской помощи, кроме рентгена, который был сделан неправильно", утверждают родители американца, отбывающего наказание в мордовской колонии. После этого он был возвращен в одиночную камеру.
Адвокат Рида подтвердил, что его клиент начал голодовку.
Рид уже объявлял голодовку в ноябре 2021 года, но прекратил ее в связи с ухудшением состояния здоровья.
В июле 2020 года российский суд приговорил Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейских в Москве. Через год он был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
Залкалиани: «В условиях оккупации у референдума не будет юридической силы»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал инициативу президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Залкалиани говорит, что в условиях оккупации у референдума не будет юридической силы.
«Конечно, для нас неприемлемо говорить о каком-либо референдуме в условиях, когда территория оккупирована. У оккупации территорий есть не только политическая, но и правовая оценка. Правовой оценкой является решение Страсбургского суда о том, что там идет процесс оккупации. В условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы. Тем более, что сотни тысяч наших сограждан изгнаны из собственных домов, в результате этнической чистки им не дается право вернуться в собственные дома. У нас очень сильная поддержка международного сообщества и наших друзей», – сказал Залкалиани на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, который в ходе визита лично ознакомится с ситуацией у разделительной линии.
Залкалиани добавил, что Грузия не раз подтверждала приверженность мирной политике и принципу неприменению силы.
«Есть попытка повторить ужасные последствия, которые мы видели в 2008 году, и снова втянуть Грузию в провокации. Мы этого не допустим», – отметил глава МИД.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.
Бибилов: после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной
Южная Осетия намерена войти в состав России как субъект Федерации, затем власти считают необходимым инициировать процедуру объединения с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он в эфире проекта «Соловьев Live».
Накануне Бибилов сказал, что предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время.
«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия – Алания и Южная Осетия – Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», – сказал Бибилов.
Он отметил, что вхождение в состав РФ многократно увеличит безопасность Южной Осетии, что играет важную роль для общества.
«В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения Республики Южная Осетия», – отметил Бибилов.
Он добавил, что уже проводятся консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав.
«Самое главное – уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. И юридические действия – они должны быть в первую очередь основаны на международном праве. Основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство, и может принимать те решения, которые оно считает для себя жизненно необходимыми. Это решение является на самом деле жизненно необходимым для народа Южной Осетии», – сказал он.
- Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.
В Тбилиси доставили тело грузинского добровольца, погибшего в Украине
Тело погибшего на войне в Украине грузинского бойца Давида Гобеджишвили доставили в Тбилиси сегодня на рассвете.
51-летний Давид Гобеджишвили – беженец из Абхазии, участник российско-грузинской войны в августе 2008 года. Он проживал в городе Ткибули на западе Грузии.
Пару недель назад Гобеджишвили отправившиеся в Украину в качестве добровольца. Он был убит 26 марта в ходе боев у города Ирпень под Киевом.
При помощи властей Грузии тело погибшего переправили в Варшаву, а оттуда – в Тбилиси.
Давид Гобеджишвили – это уже четвертый доброволец из Грузии, погибший за месяц войны в Украине. Тела еще двух бойцов – Гии Бериашвили и Давида Ратиани, доставлены на родину и захоронены в Тбилиси
Вывезти тело четвертого погибшего, экс-полковника Бахвы Чикобава, погибшего в Мариуполе 19 марта, до сих пор не удается, пишет агентство «Новости-Грузия».
Абхазский оппозиционер: тема вхождения Южной Осетии в РФ «не имеет никаких перспектив в среднесрочный период»
Один из лидеров оппозиции в самопровозглашенной республике Абхазия, глава Абхазского народного движения Адгур Ардзинба считает, что вопрос вхождения Южной Осетии в РФ «не имеет никаких перспектив в среднесрочный период». Об этом Ардзинба написал в соцсети.
«Тема вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации является не новой на внутриполитической арене этой республики. Она возникает у них перед каждыми выборами.
Вопрос для осетин, действительно, важный, так как это один народ, разделённый на две части – северную и южную.
Напомню, на 10 апреля в Южной Осетии намечены президентские выборы, в которых участвует и нынешний президент Анатолий Бибилов. И вся активность вокруг референдума связана исключительно с выборами.
Но, на мой взгляд, учитывая текущую ситуацию в мире, этот вопрос не имеет никаких перспектив в среднесрочный период», – отметил Ардзинба.
Ранее в Сухуми заявили, что Абхазия не намерена вступать в состав России. Спикер парламента Валерий Кварчия отметил, что Конституция Абхазии не позволяет ей лишиться своей независимости. По словам секретаря Совбеза Сергея Шамба, в Абхазии нет политических сил, «которые исходили бы из отказа от независимости».
Инициатива Бибилова о вхождении Южной Осетии в РФ: реакция Москвы
Референдум о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России можно провести за месяц-полтора, так показывает международный опыт. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Москва-24», комментируя инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова.
«Это, конечно, зависит от законодательства самой Южной Осетии, там действуют все-таки их законы. Месяц-полтора – это те сроки, в которые такие вопросы могут вполне быть решены с соблюдением всех норм, правил, принципов, подходов, критериев, которые есть на земном шаре», – сказал он.
Вхождение Южной Осетии в состав РФ на референдуме может поддержать почти 100% жителей самопровозглашенной республики. Таким мнением поделился с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он считает, что референдум может пройти в мае-июне
«Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта – быть в составе РФ. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков», – считает Водолацкий.
Говоря о процедуре, собеседник агентства отметил, что после референдума югоосетинские власти смогут обратиться в адрес президента РФ.
«Будет проведена та процедура, которая когда-то была проведена с Крымом, который сегодня комфортно чувствует себя, вернувшись домой. Южная Осетия тоже хочет вернуться домой», – отметил первый зампред думского комитета.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин положительно оценил инициативу югоосетинского лидера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета отметил актуальность инициативы Бибилова по принятию юридических шагов, направленных на решение вопроса о возможном вхождении республики в состав России. Бастрыкин подчеркнул, что Южная Осетия – давний и важный стратегический партнер Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Накануне спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил, что референдум о вопросе присоединения к РФ пройдет «в ближайшее время». Пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева добавила, что юридические процедуры по вхождению в состав Российской Федерации будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля.
- Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.
В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски
В офисах российской компании "Газпром" в Германии в среду прошли обыски. Их провели представители антимонопольного ведомства ЕС по делу о сокращении поставок газа в Евросоюз с целью повышения цен на газ на европейском рынке.
Об обысках сообщило издание Bloomberg. Представители как "Газпрома", так Еврокомиссии отказались от комментариев. Ранее Еврокомиссия заявляла, что проверит, нарушил ли "Газпром" антимонопольные правила ЕС. В случае если это будет доказано, компании грозит штраф в размере до 10 процентов от её оборота.
Это расследование было начато ещё до российского вооружённого вторжения в Украину.
Обыски прошли на фоне выдвижения Россией требования к странам ЕС платить за поставки газа в рублях. В среду эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным. Как заявил представитель германского правительства, Путин уведомил канцлера, что с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, но при этом "для европейских партнёров по договорам ничего не изменится".
Представитель канцлера описал схему, предложенную Путиным, так: "платежи по-прежнему будут отправляться в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли". Он отметил, что Шольц в ходе разговора с Путиным попросил изложить это предложение письменно. В сообщении Кремля о разговоре говорится, что обсуждение темы будет продолжено, подробности там не приводятся.
31 марта истекает срок, к которому правительство, Центробанк и "Газпром" должны представить Путину свои соображения о схеме оплаты за газ в рублях.
Страны ЕС ранее неоднократно заявляли, что не намерены платить в рублях, отмечая, что требование об этом нарушает контракты. Путин ранее заявлял, что после заморозки резервов Центробанка на Западе – в связи с российским вторжением в Украину – к доллару и евро нет доверия.
Большинство стран ЕС против немедленного отказа от российского газа, поскольку такой отказ может серьёзно ударить по их экономике. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отказа платить за газ в рублях Россия не будет "поставлять газ бесплатно".
Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в телеграме связал обыски в "Газпроме" и российское требование, назвав действия ЕС "лучшим способом оставить Европу без газа".
Участницу Pussy Riot заставили записать видео в поддержку Лукашенко
Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали в Минске и заставили записать видео в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает "Медиазона".
Флорес рассказала изданию, что приехала в Минск 26 марта. Спустя четыре дня её задержали возле отеля сотрудники белорусского управления по борьбе с организованной преступностью, после чего увезли в ОВД. Там, по словам Флорес, ей угрожали физической расправой и длительным тюремным сроком. Отпустить активистку пообещали только в том случае, если она сделает под видеозапись нужное сотрудникам милиции заявление. Участница Pussy Riot утверждает, что ей предложили на выбор либо поддержать военное вторжение на территорию Украины, либо выразить поддержку режима Александра Лукашенко, заявив, что протесты в Беларуси были "куплены". В конце концов Флорес выбрала второе.
После записи активистку сначала насильно сфотографировали на фоне плакатов с буквами Z и V, ставшими символами российского вторжения в Украину, а затем выпустили из ОВД, сказав, что она должна немедленно покинуть Беларусь.
В прошлом году Риту Флорес дважды задерживали в Москве и арестовывали на 15 суток. Участницу Pussy Riot признавали виновной в невыполнении требований полицейских и публичной демонстрации "нацистской" символики.
Глава СПЧ ООН: «Россия наносит неизбирательные удары в Украине»
Глава ведомства ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные удары, которые, как утверждается, наносит Россия в ходе боевых действий в Украине, запрещены международным гуманитарным законодательством и "могут являться военными преступлениями", приводит ее слова CNN.
На заседании Совета ООН по правам человека в Женеве в среду Бачелет сообщила, что её расследователи изучают 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов. Ракетному и артиллерийскому обстрелу подвергались больницы, объекты водоснабжения и административные здания, сообщила она:
"Массовое разрушение гражданских объектов и большое число жертв среди мирного населения указывают на то, что фундаментальные принципы различения [между целями атак], пропорциональности и предосторожности не соблюдались".
Как сказала Бачелет, украинский народ переживает "кошмар наяву". "Боевые действия должны остановиться, без промедления", – заявила она и призвала Россию прислушаться к "ясному призыву Генеральной ассамблеи и Совета по правам человека и немедленно начать вывод войск с украинской территории".
- По данным ООН, жертвами войны стали уже более 1000 гражданских лиц. Подчёркивается, что это неполные данные. Власти Украины приводят значительно большие цифры. В одном только Мариуполе, по их оценкам, погибли уже около 5 тысяч человек (независимого подтверждения этого нет).
- В ходе боевых действий разрушено множество жилых домов, самые большие разрушения в Мариуполе и Волновахе, а также в Чернигове, Харькове, пригородах Киева. Украина обвиняет Россию в нанесении авиаударов по гражданским объектам в Мариуполе, в том числе по зданию Драмтеатра, где укрывались люди и где, по сообщениям, могли погибнуть около 300 человек (точные данные не известны).
- Российские власти утверждают, что армия РФ наносит удары только по военным объектам. Они также обвиняют Украину в том, что она размещает военную технику вблизи жилых домов.
Россия аккредитовала первого дипломата от талибов
Первый дипломат нового правительства Афганистана, сформированного запрещенным террористическим движением "Талибан", аккредитован в России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, дипломат прибыл в Москву ещё в феврале.
На встрече стран-соседей Афганистана Лавров отметил, что новой администрации талибов "в целом удается справляться с держанием государства на плаву". По мнению главы МИД России, главной проблемой для признания правительства талибов является его недостаточная репрезентативность: новая власть должна представлять различные политические силы, которые есть в Афганистане, считает Лавров.
- Талибы пришли к власти в Афганистане в начале августа 2021 года и сформировали правительство, которое мировое сообщество считает нелегитимным. Движение "Талибан" признано террористическим во многих странах мира, включая Россию. Однако российские власти регулярно проводят встречи с талибами в Москве.
- В октябре Владимир Путин объявил, что Россия будет "двигаться" в сторону исключения "Талибана" из списка террористов. В ноябре государственным СМИ было дано поручение отменить соответствующую маркировку в материалах о талибах.
- 17 марта Совет безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном. В принятой резолюции устанавливается одногодичное присутствие миссии ООН в Афганистане, а талибы не упоминаются. Россия воздержалась от голосования.
Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова
Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова. Об этом Зеленский объявил в видеообращении.
1 марта украинский лидер заявил об отзыве Долгова для консультаций. При этом посол оставался в Тбилиси.
«Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу», – сказал Зеленский.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Владимира Зеленского вернуть отозванного посла.
После начала российского вторжения в Украину грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. Из-за этой позиции тысячи собравшихся в центре Тбилиси потребовали его отставки.
После заявления Бибилова в Абхазии исключили возможность вхождения в состав России
Секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба прокомментировал заявление властей самопровозглашенной Южной Осетии о намерении войти в состав России. По его словам, в Цхинвали не в первый раз ставят этот вопрос.
«Референдум проводили не один раз, это их историческая судьба, наверное, - объединение с Северной Осетией, мечта национальная, и поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы только поддерживаем такое стремление братской Южной Осетии», - сказал Шамба агентству ТАСС.
Что касается возможности вхождения Абхазии в состав России, то, по его словам, ни в абхазских политических кругах, ни в обществе нет таких настроений: «Во-первых, наша Конституция, законодательство не позволяют, да и таких настроений о вхождении в состав РФ нет в обществе. Мы дорогой ценой заплатили за независимость, это результат длительной борьбы нашего народа нескольких поколений, поэтому этот вопрос не обсуждается в наших кругах – в политических и общественных. Я не знаю такой политической силы в Абхазии, партий или общественных движений, которые исходили бы из такой возможности, отказа от независимости. Таких политических сил нет».
По мнению Шамба, взаимоотношения Сухуми с Москвой – союзником и стратегическим партнером – должны развиваться «самым тесным образом».
«Совершенно очевидно, что и до этого было ясно, и сегодня, когда мы стоим на пороге новых взаимоотношений в мировой политике, новых построений в глобальной политике, в период, когда происходит такое переустройство, наши взаимоотношения с Россией должны быть еще более тесными. Мы должны строить совместные проекты на будущее - экономические, в области безопасности, во всех других направлениях», - заявил он.
Разведка США: советники Путина скрывают от него правду
Американская разведка считает, что советники президента России Владимира Путина скрывают от него правду о реальных успехах российских войск в ходе боевых действий в Украине. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя администрации США, который пообщался с журналистами на условиях анонимности.
По словам представителя администрации, в частности, от Путина скрывают информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаях их гибели. Президент России ранее неоднократно заявлял, что в так называемой спецоперации участвуют только контрактники, однако Минобороны впоследствии признало, что в Украине были и срочники, часть которых попала в плен. В Минобороны заверили, что все они уже выведены обратно в Россию.
Также, по словам американского чиновника, от Путина пытаются скрыть масштабы ущерба для экономики России, нанесенные западными санкциями. Представитель администрации США заявил, что окружение Путина «боится сказать ему правду». В то же время, по его же словам, Путин чувствует, что во всяком случае военные пытаются скрыть от него проблемы на фронте, что, как сказал американский чиновник, уже привело к росту напряженности в отношениях между президентом и военным командованием.
Кремль пока не комментировал сообщение.
С момента начала российского вторжения Путин нечасто появляется на публике. Ход боевых действий в Украине он комментировал лишь несколько раз, утверждая, что операция идет по плану. Официально Россия не отказалась от требований к Украине, среди которых «демилитаризация» и «денацификация». В то же время, как следует из слов главы российской делегации на переговорах о мире Владимира Мединского, Москва считает, что отказ Украины от вступления в НАТО и гарантии ее нейтралитета означают удовлетворение «принципиальных» российских требований.
Российская операция продолжается уже больше 30 дней, за это время, несмотря на ряд успехов, российские войска не смогли разгромить украинскую армию и взять под контроль какой-либо из областных центров, за исключением Херсона.
Путин запретил органам власти использовать иностранное ПО
Владимир Путин запретил органам государственной власти использовать иностранное программное обеспечение «на объектах критической информационной инфраструктуры».
Соответствующий указ, подписанный президентом России в среду, уже вступил в силу, однако сам запрет будет введен с начала 2025 года. До этого госорганам и госзаказчикам запрещено закупать иностранный софт без согласования с профильными ведомствами.
В указе также говорится, что правительство РФ в ближайшие полгода должно обеспечить создание научно-производственного объединения, которое займется разработкой отечественного программного обеспечения для критической информационной инфраструктуры.
К таким объектам относятся, в частности, телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, которые используются госорганами в сферах обороны, промышленности, здравоохранения, транспорта, связи, финансов и энергетики.
Бибилов: Южная Осетия предпримет юридические шаги для присоединения к России
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, объединение с Россией - это стратегическая цель республики.
«Я считаю, что объединение с Россией - наша стратегическая цель. Наш путь. И по этому пути Южная Осетия будет двигаться», - цитирует Бибилова «Коммерсантъ».
«Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России», - отметил он.
В своем выступлении он напомнил о войне в Украине и сказал, что первые шаги по «возрождению русского мира» Россия сделала в 2008 году, когда после войны с Грузией признала независимость Южной Осетии.
- Подавляющее большинство стран мира считают Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически все население региона имеет российское гражданство.
- В украинском конфликте власти самопровозглашенной республики поддерживают Россию. Они официально признали независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». Российские журналисты сообщали и об участии бойцов из Южной Осетии в боевых действиях в Украине.
Замгоссекретаря США: в Украине убиты более 10 тысяч российских военных
Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что по оценкам Вашингтона, в ходе продолжающейся более месяца войны в Украине были убиты более 10 тысяч российских военных.
В интервью телеканалу Настоящее Время Нуланд назвала российские потери «невероятными», отметив, что, несмотря на это, «Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия».
Нуланд не сказала о конкретных источниках своей оценки. Ранее источники в американской разведке называли похожие цифры. У Минобороны России кардинально иные данные. В последний раз оно сообщало о потерях 25 марта и тогда подтвердило гибель 1351 военнослужащего. Оценка Генштаба Украины - более 17 тысяч убитых российских военных.
Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно. Известны имена по крайней мере сотен погибших российских военных.
В интервью Настоящему Времени Нуланд заявила, что решение российского Минобороны отказаться от наступления на Киев и Чернигов - результат упорной обороны украинской армии. В то же время она отметила, что российские войска перегруппируются и попытаются продолжить наступление, возможно в других регионах Украины.
Минобороны России заявило в среду, что «на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск» с целью активизации действий «на приоритетных направлениях», прежде всего в Донбассе, фактически подтвердив тем самым утверждения украинской стороны и США.
«Никто не имеет права осуждать их» – в Южную Осетию вернулась часть военных РФ
По информации югоосетинских Telegram-каналов, часть контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ вернулась из зоны боевых действий. Речь идёт, предположительно, о жителях Южной Осетии. Обстоятельства возвращения военных пока неизвестны.
Экс-президент самопровозглашенной республики, оппозиционер Эдуард Кокойты написал в Telegram-канале, что все «обеспокоены ситуацией вокруг воинов, которые вернулись домой в Осетию из зоны боевых действий».
«Никто не имеет права осуждать этих ребят или обвинять их в трусости. Следует разобраться в первопричинах того, что произошло и выяснить, каким образом было организовано их участие. Этим мы займёмся самым серьезным образом», – написал он.
Ранее Кокойты говорил, что у военных, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия».
Сегодня политик просит всех «сохранять спокойствие и воздерживаться от протестных акций».
«Это может только навредить нашим воинам и осложнить обстановку, которая и так напряженная. Мы никому не дадим в обиду наших ребят и будем бороться за каждого из них. Нужно помнить, что сотни наших бойцов сейчас находятся в зоне боевой операции и героически выполняют свой долг. Нельзя допустить, чтобы какие-либо обстоятельства подрывали их боевой дух», – отмечает Кокойты.
Он уверен, что те ребята, которые вернулись домой, «при обеспечении должной организации их участия смогут вновь отправиться в зону спецоперации и помочь завершить освобождение Донбасса».
«Но подчеркну, что организация их участия должна быть максимально ответственной. Мы обязаны беречь каждую жизнь», – добавил Кокойты.
В Telegram-канале БОНВАЕРНОН вначале сообщили, что «парней из Украины высадили на таможне» и призвали самостоятельно добираться до Цхинвали. Позже появилась информация, что военных ждет военная техника на южной стороне Рокского тоннеля. В соцсети опубликовали фотографии военных, снятые, предположительно, у североосетинского пункта пропуска «Нижний зарамаг».
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- С военными пообщался югоосетинский президент Анатолий Бибилов и заявил, что «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
- В Цхинвали по инициативе Бибилова начался сбор гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в российской «специальной операции», а также жителям «ЛНР» и «ДНР».
Мединский: Украина согласилась с «принципиальными требованиями» РФ
На переговорах в Стамбуле 29 марта Украина "по сути" согласилась с "принципиальными требованиями" России. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах о мире, помощник президента России Владимир Мединский.
По словам Мединского, украинская сторона впервые заявила о готовности договариваться с Россией. В предложенных ею принципах мирного урегулирования, в частности, содержится отказ от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также от проведения военных учений без согласия государств-гарантов, включая Россию.
"Если все эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована" - заявил Мединский. Он отметил, что между сторонами остаются разногласия, в частности, по вопросу Крыма и Донбасса.
Хотя Мединский утверждает, что украинские предложения удовлетворяют требования России, сами эти требования были сформулированы иначе. Перед началом российского вторжения в Украину президент Владимир Путин назвал его целями "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины, а также признание ею аннексии Крыма и независимости так называемых народных республик Донбасса. Среди переданных в Стамбуле украинских предложений нет ни демилитаризации (нейтральный статус ей не равнозначен), ни "денацификации", а от территорий Украина отказываться не намерена, предлагая лишь зафиксировать статус кво в Крыму на 15 лет и вести в это время переговоры о его статусе - что ранее Москва называла неприемлемым.
Владимир Путин пока не комментировал украинские предложения.
Члены украинской делегации и президент страны Владимир Зеленский, комментируя итоги раунда переговоров в Стамбуле, сделали акцент на том, что Украина - в случае принятия её предложений - получит гарантии безопасности, в том числе в случае вооружённого нападения на неё. Также они подчеркнули, что Украина не отказывается от территорий, и заявили, что подписание любых соглашений возможно только после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля.
Зареме Мусаевой продлили арест до 27 апреля
Зареме Мусаевой, которую насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, продлили арест до 27 апреля, сообщает "Комитет против пыток".
Старопромысловский районный суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения в СИЗО. По информации "Комитета против пыток", Мусаева проходит освидетельствование в больничном стационаре, поэтому не принимала участие в заседании.
Десятого февраля Верховный суд Чечни отказался изменить Мусаевой меру пресечения на домашний арест, несмотря на ее состояние здоровья.
"Я никуда убегать не собираюсь, у меня нет сил, мне очень тяжело. Если можно, дайте домашний арест, пожалуйста. У меня грыжа межпозвоночная есть, одна вообще 10 миллиметров. Само состояние очень слабое, не могу ходить", − сказала Мусаева. На заседании суда она присутствовала по видеосвязи. "Если можете дать мне домашний арест, я никуда не убегу. Состояние мое очень плохое, я тихо умираю", − добавила она.
20 января в Нижнем Новгороде в квартиру Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой пришли неизвестные. Они представились полицейскими и заявили, что Сайди и его жену вызывают на допрос в Чечню. Судью из-за его статуса не тронули, но Зарему Мусаеву силой увезли в Чечню, несмотря на то, что женщина болела ковидом и у нее был диабет. Полиция приехала лишь через три часа.
В прокуратуре у правозащитников заявление не приняли, а по телефону ФСБ "Новой газете" заявили, что "такого не может быть". Аналогичным образом тогда прокомментировал похищение женщины и Песков: он заявил, что это "какая-то фантастическая история", в которую в Кремле не верят.
Кадыров утверждает, что после доставления в Грозный Зарема Мусаева "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". Сразу по приезде в Чечню на Мусаеву завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК). Второго февраля женщину арестовали на два месяца.
В суде 8 февраля, где рассматривался административный протокол в ее отношении, как рассказали правозащитники, Мусаева находилась без сознания. "Зарема рассказала, что в суде по административному делу, когда судья попросил ее представиться, она назвала свое имя и фамилию и упала в обморок. Очнулась она уже в спецприемнике", − сообщили в "Комитете против пыток". Сейчас Мусаева находится под арестом уже в качестве фигурантки уголовного дела.
Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы РФ Делягина
Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата российской Государственной думы Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
«По представлению генерального прокурора в отношении гражданина Российской Федерации Михаила Делягина было возбуждено уголовное дело по статьям 101.2 «Открытые призывы к развязыванию агрессивной войны», 214.2.3 «Терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия», 283.2.1 и 283.2.2 «Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды» Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении Делягина избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола», – говорится в сообщении.
Кроме того, азербайджанская сторона «обратилась в соответствующие структуры ряда дружественных государств с просьбой о немедленном задержании обвиняемого в случае, если он окажется на территории этих стран».
Как пишет ТАСС, уголовное дело в отношении российского депутата было возбуждено после того, как в эфире федерального телеканала «Россия-1» он заявил о возможности нанесения ВС РФ ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, Делягин провел опрос аналогичного содержания на своем канале в Telegram.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, призвал Делягина контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана, который является государством-партнером.
Представитель Кремля также подчеркнул, что «это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации». Он указал на необходимость воздерживаться от подобной риторики в условиях, когда «Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующими своих обязательств».
Журналисты нашли элитную виллу главы Чечни Рамзана Кадырова в ОАЭ
Глава Чечни Рамзан Кадыров владеет элитной виллой в Дубае. Она находится на знаменитом насыпном острове в виде пальмы, под номером 21 она входит в состав пятизвездочного отеля Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.
Средняя стоимость аренды окрестных вилл составляет около трех тысяч долларов в сутки (цена недвижимости при покупке в собственность не сообщается). Вилла Кадырова - одна из двух самых больших в этом отеле, следует из расследования "Украинской правды".
Источники издания сообщают, что на территории элитного дома постоянно проживают 3-4 охранника чеченского главы, а за зданием присматривает Турко Даудов, представитель Кадырова в арабских и мусульманских странах. Здесь также появляются и фотографируются приближенные чиновника: к примеру, старший офицер подразделения "СОБР Терек" Заур Таймасханов, депутат Госдумы Адам Делимханов и высокопоставленные чиновники ОАЭ.
Журналисты обратили внимание, что вилла чиновника первого ранга попадала на фото приближенных и самого Кадырова с 2014 года - некоторые видеозаписи, сделанные там, были даже опубликованы телеканалом "Грозный".
Со ссылкой на публичные онлайн радары отмечается, что в 2021-2022 годах Кадыров летал на своем частном самолете Airbus ACJ319 в Объединенные Арабские Эмираты не менее 14 раз, последний из визитов состоялся 26 февраля. Также были опубликованы снимки частного самолета Кадырова изнутри. Дизайн воздушного судна, стоимостью 80 миллионов долларов, разработала одна из самых дорогих компаний мира - британская Winch Design.
Согласно декларации о доходах, которую обязаны подавать все чиновники России, в 2020 году Кадыров официально заработал 381,1 млн рублей. Он стал самым богатым главой региона - его доход превышает суммарный заработок десяти губернаторов, следующих в списке за ним.
- Самолет Airbus ACJ319, которым обычно пользуется глава Чечни, сменил регистрацию, но продолжил летать в Чечню и за границу, несмотря на закрытое авиасообщение.
- На самолет Airbus A319 с бортовым номером VQ-BVQ обратили внимание СМИ еще в 2018 году. Тогда певец Тимати опубликовал фотографию салона и сообщил, что он принадлежит его "брату", подразумевая Кадырова, но вскоре публикацию удалил, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Двух петербургских срочников вернули из Украины после жалоб матерей
В Санкт-Петербурге двух солдат-срочников вернули домой с войны в Украине после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов. Об этом сообщает "Ротонда".
По информации издания, всего к Агапитовой обратились родственники семи молодых людей, проходящих срочную службу. Среди военнослужащих, вернувшихся с территории Украины, есть сын Марии Ивановой, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат в российские воинские части, где они и должны проходить службу.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
- С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что срочников все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.