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Японские учёные восстановили связь с «Лунным снайпером»

Японский беспилотный космический аппарат Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) вновь заработал после не вполне удачной посадки на Луну 19 января. Об этом сообщило Японское космическое агентство.

«Прошлым вечером связь с модулем SLIM была успешно восстановлена, и работа возобновилась!», – говорится в сообщении в сети X рано утром в понедельник.

Здесь же опубликована фотография лунного камня рядом с космическим модулем, полученная при помощи камеры-спектроскопа, которая включилась как только заработал аппарат.

SLIM, прозванный «Лунным снайпером» за свою технологию точной посадки, сел на поверхность Луны примерно в 55 метрах от цели. Однако позже получив первые снимки, агентство выяснило, что модуль уткнулся носом в грунт при посадке. Аппарат был переведён в спящий режим, чтобы сохранить заряд в аккумуляторах. Японские учёные надеялись, что SLIM снова заработает, когда изменится угол освещения и солнечный свет начнёт попадать на генерирующие энергию панели.

«Лунный снайпер» был запущен на ракете Mitsubishi Heavy H2A в сентябре 2023 года. 25 декабря он вышел на лунную орбиту. 19 января космический модуль прилунился.

Таким образом, Япония стала всего пятой страной после США, СССР, Китая и Индии, сумевшей мягко посадить аппарат на поверхность Луны.

Мягкая посадка на поверхность Луны — одна из сложнейших задач в рамках космических исследований. Лишь половина из всех предпринятых на протяжении долгого времени попыток была успешной.

SLIM – легкий космический модуль размером с пассажирский автомобиль. Это плод двух десятилетий работы Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) над технологией прицельной посадки с отклонением от заданной точки не более 100 метров. Ранее для посадки космических модулей использовали зоны шириной около 10 километров.

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