Йеменские хуситы снова обстреляли судно: два погибших, шесть раненых

Очередное торговое судно в среду подверглось атаке в Аденском заливе. Два члена экипажа погибли, также среди команды есть пострадавшие и пропавшие без вести. Предположительно, силы йеменских хуситов нанесли по судну удар баллистической ракетой.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в индустрии морских перевозок, речь идет о сухогрузе True Confidence, который шел под флагом Барбадоса. Рядом с судном был виден дым, команда спустила на воду спасательные шлюпки и покинула судно. Сообщалось, что трое членов экипажа пропали без вести, четверо получили серьезные ожоги. Ближе к вечеру поступили данные, что два моряка мертвы, шестеро ранены.

По информации профильного издания Trade Winds, утром сухогруз, находившийся неподалеку от порта Аден, получил предупреждение от абонента, который назвал себя представителем хуситов. После этого судно развернулось, изменив свой курс. Через несколько часов другие суда в регионе сообщили о взрыве и столбе дыма в районе True Confidence. Их экипажи оказывали помощь эвакуировавшимся морякам.

Как уточняет агентство Reuters, сухогруз остается на плаву, на нем продолжается пожар. На борту находились 20 членов команды и три вооруженных охранника.

Это первая атака торгового судна йеменскими радикалами, повлекшая жертвы среди гражданских лиц.