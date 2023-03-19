ЮАР «знает о своих правовых обязательствах». Туда собирался Путин

Южно-Африканская Республика «знает о своих правовых обязательствах» в связи с участием страны в Римском статуте, регламентирующем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в воскресенье представитель президента страны Сирила Рамафосы, комментируя выданный МУС со штаб-квартирой в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина.

В августе в ЮАР должен состояться саммит организации BRICS, объединяющей пять крупных стран незападного мира: Россию, Индию, Китай, Бразилию и Южную Африку. Ожидается, что в саммите может принять участие Путин. Официально о его визите не сообщалось, однако агентства подчеркивают, что ранее он участвовал в саммитах BRICS лично.

Как страна, признающая юрисдикцию МУС, ЮАР, если следовать букве закона, должна задержать Путина. Представитель президента ЮАР прямо не отверг такую возможность, заявив при этом, что в преддверии саммита власти страны будут вести переговоры с различными инстанциями относительно сложившейся ситуации. Других подробностей он не привел.

ЮАР при этом занимает нейтральную позицию по отношению к войне в Украине, в связи с которой Путин стал подозреваемым в МУС.

Ранее в воскресенье министр юстиции Германии Марко Бушман заявил газете Bild am Sonntag, что, если президент России окажется на территории ФРГ, он будет арестован – власти страны обязаны будут это сделать.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «правовую оценку» высказыванию германского министра. Россия не является участником Международного уголовного суда и не признает его юрисдикцию. Ее, однако, признают более 100 стран мира, среди которых как большинство стран Запада, так и многие государства Африки, Азии и Латинской Америки.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Сам Путин ордер на арест пока не комментировал.