Вдова политика Алексея Навального Юлия Навальная встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.
Юлия Навальная выступила на заседании совета ЕС по международным делам. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выразил глубочайшие соболезнования Навальной.
«Владимир Путин и его режим понесут ответственность за смерть Алексея Навального. Как сказала Юлия, Путин – это не Россия. Россия – это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ», – написал Боррель после встречи.
- По версии ФСИН, оппозиционный политик Алексей Навальный, находившийся в колонии особого режима «Полярный волк», умер днем 16 февраля «после прогулки». За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с еще более жесткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали и не показали тело Навального. Жена политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.