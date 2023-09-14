ЮНЕСКО обязал РФ включить районы будущего курорта Потанина в нацпарк

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать природный парк «Вулканы Камчатки» в список объектов всемирного наследия под угрозой. Об этом сообщила вице-премьер России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

Организация рекомендовала включить парк, который находится под её защитой с 1996 года, в список наследия под угрозой из-за изменения границ объект. Речь идёт о 15 тысячах гектаров земли, которые российские власти исключили из природного парка, изменив их статус.

На исключённых территориях планировала построить курорт компания «Интеррос» Владимира Потанина, пишут «Коммерсант» и «Кедр». Стоимость проекта оценивалась в 39,2 миллиарда рублей. Курорт с гостиницами и горнолыжными трассами планировали построить к 2027 году.

Не став признавать «Вулканы Камчатки» объектом под угрозой, ЮНЕСКО обязал Россию включить исключённые районы в будущий национальный парк «Вулканы Камчатки», над которым сейчас ведётся работа. По сведениям «Кедра», Россия согласилась. На территории национальных парков строить курорты нельзя.