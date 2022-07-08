Юрист: в Луганской области удерживают 17 российских контрактников, отказавшихся воевать

В Луганской области Украины российские командиры удерживают 17 военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях. Об этом сообщил "Медиазоне" глава юридического отдела фонда "Свободная Бурятия" Андрей Ринчино.

По его словам, как минимум двое военных из Тувы, остальные – из Бурятии, Ростовской области и других регионов России. Ринчино сообщает со ссылкой на одного из военных, что около двух недель назад солдаты вернулись из зоны активных боев и написали рапорты об отказе от участия в "специальной операции". Речь идёт о военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты с министерством обороны. Часть солдат отправили в Россию, а другим сказали ждать, но через неделю снова повезли на передовую, как говорит один из военных, без необходимой экипировки.

По пути сломалась машина, поэтому часть солдат остались на обочине. Их встретили военные "ЛНР", накормили и показали подвал, в котором можно укрыться. Позже они решили поехать обратно. Когда они вернулись в то место, там было много раненых, две роты, рассказал военный.

Контрактники решили уехать автобусом до Москвы из города Первомайск. Там их задержали сотрудники военной полиции и отправили в комендатуру в Алчевск в 40 км от Луганска, забрали паспорта и военные билеты, а после закрыли в комнате с матрасами на полу. По словам солдата, среди военных, которых удерживали в Алчевске, были те, у кого закончился срок контракта, а также военнослужащий, потерявший слух после взрыва гранаты. Накануне всех отказавшихся от участия в войне отправили из Алчевска в Брянку в 13 км от города. Там солдаты занимаются "расчисткой помещений", их удерживают в комендатуре. По словам военного, одного из контрактников посадили в камеру, когда он спросил об основаниях, на которых их удерживают.

Как ранее сообщала "Русская служба ВВС", Минобороны России задействует на наиболее активных участках фронта в Украине добровольцев, которые заключили краткосрочные контракты. Как рассказали контрактники, солдат отправляют в зону боевых действий недостаточно подготовленными, а срок обучения перед отправкой на фронт составляет от трех до семи дней.