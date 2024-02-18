Юрий Шевчук на концерте в Астане посвятил песню «Свобода» Навальному

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук на концерте в столице Казахстана Астане посвятил одну из самых известных своих песен, «Свобода», памяти Алексея Навального.

Перед исполнением песни Шевчук обратился к залу со следующими словами: «Взойдет солнце. Позавчера погиб Алексей Навальный. Который нам, россиянам, говорил о свободе. И хорошо говорил о ней. И напоминал, что мы можем все стать свободными в самом лучшем смысле этого слова. Он говорил, что вера без свободы – это фанатизм. Что труд без свободы – это рабство. Дешевое, тяжелое рабство. Что любовь без свободы – это деспотия. Ничто не бывает без свободы, все окрашено в черный цвет».

Шевчук ранее неоднократно высказывался в поддержку политзаключенных и, в частности, Алексея Навального. Музыкант говорил, что хотел бы, чтобы оппозиционер в будущем стал президентом России.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину лидер ДДТ также публично осудил действия Владимира Путина. После этого концерты группы были отменены по всей России, а сам Шевчук был осужден и оштрафован на 80 тысяч рублей по статье административного кодекса о дискредитации действий Вооруженных сил России.

Сейчас ДДТ изредка выступают за рубежом. При этом Юрий Шевчук остается в России.

16 февраля ФСИН сообщила, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии на Ямале. Официальные причины смерти не озвучены. Родным Алексея его тело не выдают, мотивируя это проверкой, которую ведет Следственный комитет. Соратники оппозиционера считают, что он был убит.

Людмила Навальная после известия о смерти сына сообщила, что несколько дней назад ездила к нему на свидание. По словам матери, политик чувствовал себя хорошо и не жаловался на здоровье.

То, что у Навального было хорошее самочувствие, подтвердили и во Владимирском облсуде, где 15 февраля политик выступал по видеосвязи.