За июль число туристов в Крыму снизилось на 45%

Количество бронирований отелей в аннексированном Крыму во второй половине июля сократилось на 45% в сравнении с первой половиной месяца. Гостиницы загружены в среднем на 50-60% и снижают цены, стараясь привлечь новых отдыхающих. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», поговорившая с представителями туристического бизнеса в регионе.

Менеджер гостиничной управляющей компании Upro Group Екатерина Мильчинская считает 2023 год самым сложным по продажам, загрузке отелей и экономике в Крыму. По словам коммерческого директора отеля Ribera Resort & SPA Елены Печерицы, снижение цен в гостиницах в июле доходит до 25%. Причиной такого резкого падения спроса она считает транспортные проблемы и страх многих туристов, особенно семей с детьми, за свою безопасность.

Этими весной и летом Крым неоднократно подвергался атакам украинских беспилотников. В конце апреля беспилотник атаковал нефтебазу в Севастополе. В ночь на 7 мая над полуостровом было сбито более 10 БПЛА. В ночь на 19 июля в результате налета дронов загорелся склад боеприпасов в районе города Старый Крым, а 22 июля - военный аэродром в Красногвардейском районе.

Крымский (Керченский) мост, соединяющий аннексированный полуостров с Краснодарским краем, с начала войны в Украине дважды подвергался разрушительным атакам. 8 октября 2022 года в результате подрыва грузовика со взрывчаткой обрушилась часть моста и загорелся поезд с нефтепродуктами, погибли несколько человек. 17 июля этого года мост был снова атакован - предположительно, беспилотными катерами. Сейчас движение по мосту ограничено. Желающим попасть из России в Крым предлагают ехать через «новые территории» - так Россия называет оккупированные части Украины.