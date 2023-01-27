За полмесяца в Афганистане от холода погибли более 160 человек

В Афганистане от холода погибли уже более 160 человек и не менее 70 тысяч домашних животных. Местами температура опускается до минус 34°C, эту зиму называют самой холодной за последние годы.

По данным правительства «Талибана» – радикальной группировки, захватившей власть в Афганистане в 2021 году, с 10 по 26 января от холода в стране погибли 162 человека. Несколькими днями ранее талибы сообщали, что из-за морозов также умерли около 70 тысяч голов домашнего скота.

В правительстве талибов уточнили, что большинство погибших граждан – пастухи и сельские жители, «у которых не было доступа к медицинской помощи». Многие районы Афганистана сейчас полностью отрезаны из-за снега: по большинству горных дорог невозможно проехать – «машины застревали там, и пассажиры погибали от низких температур», говорят чиновники.

Они утверждают, что выслали на помощь гражданам военные вертолёты, но те не могут приземлиться в высокогорных районах. Жители столицы Афганистана рассказывают, что «до сих пор не получили никакой помощи», им не хватает денег на хлеб и дрова – некоторые жгут пластик, чтобы согреться.

Параллельно с этим многие гуманитарные организации приостановили свою деятельность в стране из-за указа «Талибана». Указ запрещает женщинам работать в неправительственных организациях.

Во время поездки в Афганистан координатор ООН по чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что организация добивается исключений из этого запрета. По оценкам Гриффитса, из-за гуманитарного кризиса в стране 28 миллионов афганцев нуждаются в помощи, шесть миллионов из них находятся «на грани голода».