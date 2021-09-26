За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 84 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 131.

По данным официальных властей, в Краснодарском крае умерли 35 человек, в Ставропольском Крае - 28, в Карачаево-Черкесии - пятеро, в Северной Осетии и Чечне - по четверо, в Дагестане - трое, в Калмыкии и Ингушетии - по двое, в Кабардино-Балкарии зафиксирован один летальный случай.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 19 407 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.

Ставропольский край + 352 (84 446 за все время пандемии)

Краснодарский край + 221 (73 031)

Дагестан + 119 (51 407)

Кабардино-Балкария + 70 (31 585)

Северная Осетия + 68 (22 673)

Калмыкия + 67 (30 182)

Чечня + 66 (22 347)

Ингушетия + 66 (21 258)

Адыгея + 52 (19 452)

Карачаево-Черкесия + 50 (25 245)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 381 626 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 сентября, выявлено 7 420 913 заболевших коронавирусом.