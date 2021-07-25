За сутки на Северном Кавказе выявлено 1 298 заболевших коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 64 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 298.

По данным властей, в Краснодарском крае умерли 27 человек, в Дагестане - тринадцать, в Ставропольском крае - семеро, в Карачаево-Черкесии- шестеро,в Кабардино-Балкарии - четверо, в Калмыкии и Чечне - по трое, в Адыгее зафиксирован один летальный случай.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 623 человека с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.

Ставропольский край + 299 (62 728 за все время пандемии)

Краснодарский край + 253 (57481)

Дагестан + 203 (40 504)

Чечня + 126 (15 221)

Калмыкия + 116 (24 111)

Кабардино-Балкария + 83 (26 483)

Северная Осетия + 57 (18 381)

Карачаево-Черкесия + 55 (22 038)

Ингушетия + 56 (17 304)

Адыгея + 50 (15 966)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 300 217 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 25 июля, выявлено 6 126 541 заболевших коронавирусом.