За сутки на Северном Кавказе умерли 75 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 75 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1346.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Дагестане - 12, в Чечне - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по пять, Калмыкии - три, в Ингушетии зафиксирован один летальный случай. Всего на Северном Кавказе за время пандемии в регионе умерли 13 149 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.

Ставропольский край + 314 (64 912 за все время пандемии)

Краснодарский край + 264 (59 314)

Дагестан + 205 (41 917)

Чечня + 127 (16 092)

Калмыкия + 114 (24 932)

Кабардино-Балкария + 88 (27 092)

Северная Осетия + 63 (18 821)

Карачаево-Черкесия + 60 (22 445)

Адыгея + 55 (16 351)

Ингушетия + 56 (17 692)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 309 558 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 1 августа, выявлено 6 288 677 заболевших коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).