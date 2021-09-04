За сутки на Северном Кавказе умерли 94 человека с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 94 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 267.

По данным властей, в Краснодарском крае умерли 33 человека, в Ставропольском крае - 21, в Дагестане - 15, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - по шестеро, в Северной Осетии - четверо, в Чечне, Калмыкии и Адыгее зафиксировано по три летальных случая.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 17 441 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Карачаево-Черкесии.

Ставропольский край + 356 (76 654 за все время пандемии)

Краснодарский край + 242 (67 948)

Дагестан + 170 (48 452)

Чечня + 97 (20 900)

Калмыкия + 87 (28 451)

Кабардино-Балкария + 78 (30 043)

Северная Осетия + 71 (21 151)

Ингушетия + 64 (19 907)

Адыгея + 54 (18 296)

Карачаево-Черкесия + 48 (24 217)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 355 310 случаев COVID-19.

В целом по России, согласно официальным данным на 4 сентября, выявлено 6 993 954 заболевших коронавирусом.