«За вашу и нашу свободу»: украинские лауреаты о Нобелевской премии

Представители украинского Центра гражданских свобод - правозащитной организации, ставшей накануне лауреатом Нобелевской премии мира вместе с правозащитниками из России и Беларуси - заявили, что решение Нобелевского комитета не стоит расценивать как поддержку советского нарратива о «братских народах». По словам главы организации Александры Матвейчук, Нобелевский комитет наградил тех, кто, как она выразилась, противостоит общему злу.

Руководители Центра гражданских свобод дали в субботу пресс-конференцию в Киеве.

Помимо украинской организации, лауреатами Нобелевской премии мира стали белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская организация «Мемориал». Решение вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе - часть комментаторов, в том числе и некоторые официальные лица, посчитали, что Нобелевский комитет уравнял граждан стран-агрессоров и жертв агрессии.

Как сказала Матвейчук, по ее мнению, Нобелевский комитет вкладывал в свое решение мысль о том, что правозащитники в разных странах «строят между собой горизонтальные связи, чтобы решать проблемы, у которых нет государственных границ». Она напомнила популярный у советских диссидентов лозунг «За нашу и вашу свободу», который, как отметила Матвейчук, «привел к развалу Советского Союза, снова стал актуальным и приведет к развалу обновленной Российской империи».

Говоря о «Мемориале», исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова отметила роль организации в разоблачении преступлений сталинизма и преступлений, совершенных во время войны в Чечне, а также упомянула Юрия Дмитриева, руководителя карельского «Мемориала», отбывающего сейчас длительный срок заключения.

Правозащитный центр «Мемориал» был признан российскими властями иностранным агентом и ликвидирован в декабре 2021 года. В июне 2022 года бывшие сторонники и участники ликвидированной организации создали Центр защиты прав человека «Мемориал».