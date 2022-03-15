За время вторжения в Украину погибли как минимум 130 военных из Дагестана 

В Киеве в результате обстрелов в ночь на вторник погибли, по меньшей мере, 2 человека.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, боеприпасы попали в два многоэтажных жилых дома в Святошинском районе, один частный дом в районе Осокорки и ещё одну многоэтажку в Подольском районе украинской столицы.

"Сейчас точно известно о двух погибших, 35 спасены, один в больнице", - приводит агентство УНИАН сообщение пресс-службы Госслужбы по ЧС.

По данным "РБК-Украина", в ходе ночного обстрела в Киеве был также поврежден фасад метро. УНИАН называет станцию "Лукьяновская".

Ответственность за произошедшее украинские власти возлагают на российских военных.

В Харькове, как сообщает Украинская служба Радио Свобода, после обстрелов нашли под завалами тела семи погибших. "14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. В этот день спасли из-под завалов трёх человек. Нашли и вытащили из-под разрушенных конструкций семерых погибших", - говорится в сообщении местных экстренных служб.

По данным спасателей, около полуночи российские силы обстреляли торговые площадки и жилые дома в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы.

Боевые действия продолжаются сейчас на севере, востоке и юго-востоке Украины. По поступившим ранее данным, российские войска блокировали ряд крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять.

Сепаратисты из самопровозглашенной "ЛНР" сообщают, что за минувшие сутки территория этого образования обстреливалась с украинской стороны более 10. Есть раненые (их количество не уточняется), разрушено два жилых дома, повреждены линии электропередачи.

14 марта сообщалось о взрыве в центре Донецка: ракета из комплекса "Точка-У" с кассетным боеприпасом взорвалась, убив более 20 мирных жителей. Власти "ДНР" обвиняют в ударе Киев, украинская сторона обвинения отвергает.

Российские власти, начавшие военное вторжение в Украину почти три недели назад, не раз отрицали информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.