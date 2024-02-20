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В Лондоне освободили под залог бывшего российского губернатора Севастополя

Дмитрий Овсянников, 2019
Дмитрий Овсянников, 2019

Бывший российский губернатор аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог в Лондоне. Ранее он был обвинен в нарушении санкционного режима и отмывании денег. В ожидании суда он должен сдать властям свои британский и российский паспорта, сообщили из зала суда корреспонденты ТАСС и Би-би-си.

О британском гражданстве российского чиновника ранее не сообщалось. В санкционном списке на сайте правительства Великобритании указано только российское гражданство чиновника. Известно, что задержан Овсянников был в своем доме в Лондоне.

Овсянников не может приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, откуда можно покинуть страну. Он обязан не покидать свой лондонский дом с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет и ежедневно отмечаться в полицейском участке. По существу уголовное дело начнут рассматривать в марте.

Российское законодательство запрещает чиновникам быть гражданами других государств. Овсянников возглавлял аннексированный Россией город с 2017 по 2019 год. До и после этого он был заместителем российского министра промышленности и торговли. В 2020 году он был снят с должности и уволен из правительства.

За работу в Крыму он находился под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. Из санкционного списка ЕС его исключили по решению суда, отметившего, что чиновник больше не занимает должность, за которую против него вводились ограничения.

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