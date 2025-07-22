Задержанные в Грузии Артем Грибуль и Антон Чечин объявили голодовку

Артем Грибуль и Антон Чечин, задержанные в Тбилиси по обвинению в хранении наркотиков, второй день как объявили голодовку в Глданской тюрьме в знак протеста. Служба исполнения наказаний перевела их в одну камеру.

Артема Грибуль выдвигает три требования:

Представителям СМИ должно быть разрешено присутствовать на судебном процессе;

Прокуратура должна начать расследование по их жалобам на действия сотрудников полиции;

Для улучшения состояния Анастасии Зиновкиной (также задержанная в Грузии активистка): ей должно быть предоставлено нормальное питание, надлежащая медицинская помощь и она должна быть переведена в светлую, чистую и просторную камеру.

По словам адвоката Артема Грибуля Дарьи Самудоровой, ее подзащитный считает, что по его делу «не было проведено объективного и полного расследования». Она возражает против того, что суд не удовлетворил ни одно ходатайство защиты до рассмотрения дела по существу.

«Они не смогли найти никаких видеодоказательств, которые могли бы их оправдать. В протоколах допросов переводчика нет телефонных номеров, с помощью которых можно было бы получить информацию о том, где и когда он передвигался, кто звонил, с какого номера и в какое время. [Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль, обвиняемые в хранении наркотиков в крупном размере, не доверяют переводчику, сопровождавшему полицию во время обыска]», — рассказал адвокат Радио Свобода.

Правозащитница заявляет, что Грибуль переживает за Анастасию Зиновкину, находящуюся в Руставской женской тюрьме.

«У Анастасии и Артёма есть переписка, в которой также говорится, что Анастасия находится в очень плохих условиях. У неё полутёмная комната, нет нормального питания. До ареста у неё были проблемы с позвоночником, её даже выводили из СИЗО на обследование, но руководство СИЗО не выполняет рекомендации врачей. Они требуют, чтобы Анастасии обеспечили нормальные условия содержания», — говорит адвокат.

Артем Грибуль также направил адвокату письмо на русском языке из СИЗО

«Семь месяцев назад нас с Анастасией Зиновкиной схватили полицейские и подкинули нам наркотики. Они не скрывали, почему они это сделали – за участие в протестах. За защиту демократии и свободы Грузии. Их начальство очень боится собственного народа и пытается всеми силами запугать с свой народ и тех, кто ему помогает», - говорится в письме, в котором он описывает и положение Зиновкиной.

Что касается Антона Чечина, его адвокат Георгий Чхаидзе заявил, что его подзащитный считает себя незаконно-задержанным. Он также поясняет, что Чечин прекратит голодовку послезавтра, поскольку «31 июля ему предстоит допрос, а голодный человек не сможет давать показания. После этого он сам будет решать, продолжать ли протест или нет».

Антон Чечин был задержан около своего дома в ночь на 3 декабря 2024 года по дороге на работу. Ему предъявлено обвинение в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, что карается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Чечин вместе с женой участвовал и поддерживал проевропейские демонстрации.

Прокуратура обвиняет Анастасию Зиновкину и Артёма Грибуля в хранении 16 граммов наркотика «Альфа-ПВП». Ни Чечин, ни Зиновкина, ни Грибуль вину не признают и заявляют, что наркотики им подбросила полиция — они считают, что их наказывают за участие в протестах в Тбилиси.