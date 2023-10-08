Загрузка грузовой железнодорожной станции Туманган в КНДР на границе с Россией резко выросла после встречи лидера страны Ким Чен Ына с Владимиром Путиным на космодроме Восточный в сентябре, свидетельствуют спутниковые снимки.

Как сообщает корейский исследовательский проект американского Центра стратегических и международных исследований, станция используется значительно активнее, чем все последние пять лет, включая время до пандемии COVID-19.

5 октября на станции одновременно находились около 73 грузовых вагонов. За последние пять лет на ней никогда не было больше 20 вагонов, отмечают исследователи. Они предполагают, что это может означать начало поставок вооружений Северной Кореей России, в частности артиллерии и снарядов к ней. Подтвердить это фотографиями со спутников сейчас невозможно: выгружаемые на станции контейнеры и ящики закрыты.