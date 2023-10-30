Захват аэропорта Махачкалы в ходе антисемитской акции. Главное

От нескольких сот до тысячи человек вечером в воскресенье захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона.

Вероятно, это первый случай после войны в Чечне, когда российские власти на какое-то время полностью потеряли контроль над аэропортом крупного города. Аэропорт закрыт на прилёт и вылет рейсов до 31 октября. Что известно о случившемся?

Призывы встретить пассажиров рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива распространялись в местных телеграм-каналах и пабликах как минимум с утра воскресенья. В аэропорт прибыли сотрудники ОМОН, однако им не удалось предотвратить конфликт.

На выезде из аэропорта жители пытались проверять документы у выезжающих, чтобы убедиться, что они не израильтяне. В поисках евреев толпа обыскала даже прибывший автомобиль ОМОН. Около 9 вечера протестующие прорвались на взлётно-посадочную полосу, пытаясь зайти в прилетевший самолёт.

Представители властей захват аэропорта долгое время не комментировали. Долгое время его игнорировали государственные СМИ. Приблизительно через три часа после приземление борта управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 — «массовые беспорядки». Полиция пообещала найти всех участников по записям с камер.

По состоянию на два часа ночи понедельника известно было о 20 пострадавших, двое находились в тяжёлом состоянии. Минимум двое полицейских были госпитализированы с травмами головы от прилетевших в них камней. Одна пассажирка прибывшего в Махачкалу рейса была госпитализирована с гипертоническим кризом.

Антисемитские акции прошли на выходных в других городах Северного Кавказа. 28 октября в Черкесске - столице Карачаево-Черкесской республики — прошёл митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. Больше 30 человек задержаны. В ночь на 29 октября жители Дербента в Дагестане протестовали против выдуманного заселения беженцев из Израиля в местные отели.

В Нальчике в Кабардино-Балкарии были подожжены покрышки на стройке строящегося еврейского культурного центра. На стену была нанесена надпись «смерть яхудам» [это слово обозначаете евреев в арабском].

Представители властей обвиняют в организации беспорядков иностранные силы и «врагов России». Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций, заявив, что их разжигают провокаторы.

Представитель главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков днём не исключил, что еврейскую общину придётся эвакуировать из республики.

По его оценке, в Дагестане живут около 600 — 800 еврейских семей. Община в городе Дербенте — одна из старейших в регионе, первые евреи поселились там, по разным данным, между IV и VII веками.

На фоне конфликта в Газе в мире резко выросло число антисемитских выступлений

Американская Антидиффамационная лига зафиксировала десятки случаев выступлений против евреев в странах Евросоюза, Великобритании, Канаде, США, странах Латинской Америки, Турции.

Член верхней палаты парламента Пакистана Афнан Хан опубликовал в соцсети Х фотографию лидера нацистов Адольфа Гитлера с комментарием «по крайней мере, теперь мир знает, почему он сделал, что сделал». Намёк был сделан на геноцид евреев в годы Второй мировой войны.

Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности Израиля в совместном заявлении сообщили, что следят за развитием событий в Дагестане.

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», – говорится в заявлении.

По оценке представителя раввината Овадьи Исакова, в Дагестане живут около 600–800 еврейских семей. Община в городе Дербенте – одна из старейших в регионе, первые евреи поселились там, по разным оценкам, между IV и VII веками.