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Заключенным владимирской колонии запретили смотреть на Навального
Осужденным, которые содержатся в исправительной колонии №6 Владимирской области, где отбывает длительный срок заключения Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера, сообщает Youtube-канал «Популярная политика» со ссылкой на родственников заключенных.
По их словам, когда конвоиры ведут Навального, по колонии раздается три звонка - они являются сигналом для заключенных, по которому они должны либо отвернуться к стене, либо отойти от окон. С чем связана такая установка администрации колонии - не уточняется.
Последнее фото Навального из колонии было опубликовано 2 сентября, когда он выступал по видеосвязи перед судом. Многие обратили внимание на изможденный вид политика - в частности, он заметно похудел.
С середины августа администрация ИК №6 четырежды отправляла Алексея Навального в штрафной изолятор - маленькую бетонную одиночную камеру без удобств. Каждый раз это происходило по формальным поводам: например, за расстегнутую верхнюю пуговицу тюремной робы Навального, или за то, что во время конвоирования он вовремя не сложил руки за спиной.
Оппозиционер считает, что давление на него оказывается в связи с тем, что он продолжает политическую деятельность даже в условиях строгого заключения.
Другие новости дня
Пашинян: Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию
В правящей партии «Гражданский договор» опровергли сообщения о наличии некоего документа, который Армения собирается подписать с Азербайджаном на фоне последней эскалации на армяно-азербайджанской границе.
После сегодняшних заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером собрались граждане, требуя его отставки.
В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал: «Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».
Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет. «Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».
В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил: «Речь премьера была о том, что никто ничего не отдает. 29,8 тыс. это вся территория Армении. Никто не говорил о сдаче чего-либо. Речи не было ни об Арцахе [Нагорном Карабахе], ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной чертой, мы должны бороться за эту территорию, мы не участвуем в разговорах о коридоре, нет такого понятия как коридор».
«В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года написано о коридоре, но это Лачинский коридор, другого коридора нет», - подчеркнул спикер НС.
«Никакого документа нет, мы бы очень хотели иметь документ, которым бы мы укрепили безопасность и мир на 29,8 тыс. кв. километрах Республики Армения», - заявил Ален Симонян в прямом эфире в Facebook.
Российская армия атаковала Кривой Рог. Повреждена плотина
Вечером 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки повреждены плотина и гидротехнические сооружения. Несколько районов города остались без воды. Об этом сообщают местные власти и пользователи в соцсетях.
Глава военной администрации города Александр Вилкул призвал жителей оставаться в укрытиях и воздержаться от распространения фото и видео.
По предварительным данным по городу были выпущены семь ракет. О жертвах не сообщается.
Владимир Зеленский опубликовал в телеграме фотографию с разрушенной плотиной. Президент Украины в очередной раз назвал Россию страной-террористом и обвинил её в попытке затопить Кривой Рог.
Кривой Рог – родной город президента Украины.
Минобороны России атаку пока не прокомментировало. Москва утверждает, что не атакует объекты гражданской инфраструктуры Украины.
Олаф Шольц: У нас отличное сотрудничество с Грузией в области политики развития
Евросоюз делает все, чтобы поддержать Грузию в выполнении критериев, необходимых для членства в ЕС, - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Глава правительства выступил на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, находящимся в Германии с официальным визитом, пишет агентство «Новости-Грузия».
Олаф Шольц ответил на вопрос: «Какие будут шаги со стороны Германии ожидать в направлении поддержки интеграции Грузии в Евросоюз».
«Прежде всего, важной является политическая поддержка. Евросоюз делает все, чтобы помочь Грузии выполнить критерии, необходимые для членства. Это центральная точка зрения всех, и в конечном итоге именно, дело за теми странами, кто является кандидатами, чтобы они выполнили критерии.
Но от нас Грузия получит всяческую поддержку для реализации правовых и политических мероприятий. Кроме того, речь идет о развитии перспектив экономического развития, поэтому у нас отличное сотрудничество в области политики развития, это можно расширить. Есть много других сфер для будущего развития - это сфера энергетики, и мы сегодня говорили об этом», - заявил Шольц.
Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов
Мосгорсуд ликвидировал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ, сообщает «Интерфакс». В прокуратуре заявили о «неустранимых нарушениях» в работе профсоюза - в частности, несоответствии структуры организации установленным требованиям.
По мнению адвоката Максима Крупского, недовольство властей вызвали в первую очередь акции в защиту политзаключенных, оппозиционных журналистов и поддержка независимых изданий.
За последний год профсоюз несколько раз подавал иски к мэрии Москвы из-за отказов в согласовании митингов против закона об «иноагентах», публиковал доклад о преследовании СМИ, организовал кампанию в поддержку журналисток, столкнувшихся с насилием, направлял в следственные органы запросы после гибели в Украине российской журналистки Оксаны Баулиной, уточняет Би-би-си.
По словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, например, за освобождение осужденного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в России «иногентами» и дискредитацию российской армии.
Крупский отказался комментировать решение суда о ликвидации организации, но отметил что прокуратура и Минюст не предоставили документы, поясняющие необходимость ликвидации организации.
- Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в 2016 году после нападения на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Чечни и Ингушетии. В профсоюз входили более 600 членов из 40 регионов России. Он входил в Международную и Европейскую федерации журналистов.
- В мае этого года прокуратура начала внеплановую проверку профсоюза. С 4 июля деятельность организации была приостановлена.
В Украине пропал лидер движения против рабства «Альтернатива»
В Харьковской области пропал лидер российского движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников. Об этом изданию Baza сообщили товарищи Мельникова по движению. По их словам, Мельников поехал в Харьковскую область, чтобы раздавать гуманитарную помощь пострадавшим от войны. После начала контрнаступления украинской армии Мельников передал коллегам, что собирается возвращаться в Россию, потому что в регионе становилось опасно, но с 9 сентября он перестал выходить на связь.
Члены движения также рассказали, что большую часть деятельности «Альтернативы» Мельников финансировал из собственных средств, и с его исчезновением движению пришлось перестать принимать заявки на помощь людям.
- Ранее Олег Мельников уже пропадал в 2019 году в Идлибе (Сирия), где его команда разыскивала детей, оставшихся на территории, неподконтрольной сирийскому правительству. Выйдя на связь через пять дней, Мельников сообщил, что команда попала в сферу интересов местной банды и была вынуждена скрываться.
- Некоммерческое волонтерское движение «Альтернатива» было основано Олегом Мельниковым в 2011 году. Движение борется с торговлей людьми и современными формами рабства: трудовым, нищенским и сексуальным. «Альтернатива» ищет и освобождает попавших в рабство людей, предоставляет временное жилье, помогает добраться в родные города, рассказывает обществу о проблеме современного рабства и важности борьбы с ним.
Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном
По уточненным данным, число жертв среди армянских военнослужащих, участвующих в приграничных боях с вооруженными силами Азербайджана, составляет 105. Об этом сегодня в парламенте Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Накануне он сообщил о гибели 49 военнослужащих.
«Еще раз преклоняю голову перед нашими погибшими», – сказал премьер.
Ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана заявила, что Баку готов передать Армении тела около 100 армянских военнослужащих, погибших за последние два дня.
Выступая в парламенте, Пашинян также признал, что Азербайджан установил контроль над определенной территорией Армении.
«Когда мы говорим о том, что Азербайджан совершил агрессию в отношении Армении, мы имеем в виду, что он установил контроль в отношении определенной территории. И по этой причине мы обратились в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», – заявил армянский премьер в ходе «правительственного часа» в Национальном собрании, отвечая на вопрос одного из депутатов.
Пашинян подчеркнул, что Ереван обратился в ОДКБ на основании 4-й статьи Договора о коллективной безопасности, «которая говорит о том, что агрессия в отношении одного члена означает агрессию и в отношении других членов».
«Мы обратились за содействием, в том числе военным содействием, для восстановления территориальной целостности Армении и для того, чтобы вооруженные силы Азербайджана были выведены с территории Армении. Под этим мы имеем в виду и азербайджанское вторжение на участке Сотк-Хознавар, которое произошло 12 мая прошлого года. Как политическую цель мы фиксируем то, что агрессор должен выйти с территории Республики Армения. И в этом наша задача также в смысле нашей инициативы в ОДКБ», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее азербайджанская сторона сообщила о смерти 50 военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией.
Спикер югоосетинского парламента уходит в отставку
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия в четверг, 15 сентября на первом заседании осенней сессии рассмотрит единственный вопрос – о досрочном прекращении полномочий спикера Алана Тадтаева.
«Депутаты заслушают информацию первого вице-спикера парламента Петра Гассиева о досрочном прекращении полномочий председателя парламента Тадтаева Алана Сергеевича», – сообщили агентству «Рес» в пресс-службе парламента.
Там уточнили, что решение будет приниматься согласно личному заявлению Алана Тадтаева об уходе с этой должности. О причинах, побудивших политика принять такое решение, не сообщается.
Алан Тадтаев, представляющий партию «Единая Осетия», возглавил законодательный орган в июне 2019 года после парламентских выборов. Он – соратник бывшего югоосетинского президента Анатолия Бибилова.
Предполагается, что завтра же на сессии будет рассмотрен вопрос о кандидатуре нового спикера парламента.
В Крыму участников свадьбы оштрафовали за песню «Червона калина»
В аннексированном Россией Крыму суд города Бахчисарай назначил аресты и штрафы участникам и организаторам свадьбы, на которой включили украинскую песню "Червона калина". Их обвинили в пропаганде нацистской символики и дискредитации российской армии.
Владелец ресторана "Арпат", где проходила свадьба, получил 15 суток ареста, диджею и танцовщице назначили по 10 суток, а мать жениха арестовали на пять суток. Суд также назначил штраф в размере 40 тысяч рублей матери невесты и штраф в 50 тысяч рублей жене владельца ресторана. Городские власти закрыли заведение на время проверок.
Эксперт, которого привлек суд, заключил, что "Червона калина" – это "боевая песня организации украинских националистов (ОУН)". В России ОУН признана экстремистской и запрещена. Дискредитацией российской армии эксперт счёл слова песни "освобождать братьев-украинцев с московских оков".
Ранее в Крыму арестовали на 10 суток диджея Юрия Родионова, который включил в караоке-баре города Щёлкино песню "Дикое поле" украинского рэпера Yarmak. В обвинительном заключении сказано, что "во время проигрывания песни и скоплении посетителей кафе на проекторе была продемонстрирована нацистская символика запрещенного в Российской Федерации батальона "Азов". В связи с этим диджея признали виновным в публичном демонстрировании нацистской символики.
Минобороны Армении: Баку нанёс удар по пункту пограничников РФ
Азербайджанские войска обстреляли пункт размещения пограничных войск России на территории Армении в Гегаркуникской области на востоке страны. В результате удара было повреждено здание, где размещались пограничники, и техника. Об этом сообщило министерство обороны Армении.
Уточняется, что обстрел произошёл в ночь с 12 на 13 сентября. По информации местных СМИ, пострадавших среди российских пограничников нет. Личный состав был выведен с места дислокации. Попадание по пограничному пункту могло произойти в ходе ночной артиллерийской перестрелки между Арменией и Азербайджаном.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в начале недели. В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных районах. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.
Правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН в связи с обострением вооруженного конфликта на границе с Азербайджаном. ОДКБ приняла решение направить в Армению миссию для оценки сложившейся обстановки.
- В ноябре 2020 года Азербайджан сбил российский военный вертолёт Ми-24 в Армении. Погибли два человека. Позднее Баку принёс извинения за этот инцидент, заявив, что атака была непреднамеренной.
Глава Еврокомиссии: Украина, Молдова и Грузия – «будущее Евросоюза»
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время инвестировать» в демократию и назвала Западные Балканы, Украину, Молдову и Грузию «будущим Евросоюза».
Во время выступления в Европарламенте она отметила, что настал «переломный момент для мировой политики», когда необходимо «переосмыслить внешнюю политику ЕС».
По ее словам, лучший способ мобилизовать коллективные силы с партнерами-единомышленниками, разделяющими общие ценности, это углубление связей и демократии на европейском континенте.
«Это должно начаться с тех, кто не является членом ЕС. Мы должны быть рядом с ними каждый день, на каждом этапе пути. Я также хочу, чтобы люди на Западных Балканах, в Украине, Молдове и Грузии знали, вы являетесь частью нашей семьи, вы – будущее нашего Союза, без вас наш Союз не будет полноценным. Таким должен быть посыл», – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также считает, что западные политики должны были прислушаться к тем, кто «знает Путина» и назвала оппозиционных российских журналистов, а также «друзей» в Украине, Молдове и Грузии.
«Один из уроков войны в Украине заключается в том, что мы должны были слушать тех, кто знает Путина. Анну Политковскую и всех российских журналистов, разоблачивших преступления и поплатившихся за это, наших друзей в Украине, Молдове и Грузии, а также белорусскую оппозицию. Нам нужно было прислушаться к голосам внутри нашего Союза в Польше, странах Балтии, Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердят, что Путин не остановится.
Наши друзья в странах Балтии много работали, чтобы покончить с зависимостью от России. Они вложили значительные средства в возобновляемые источники энергии, терминал сжиженного природного газа. Они потратили много денег, но зависимость от российских энергоресурсов обходится дороже», – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Несовершеннолетний сын Кадырова возглавит все молодежные объединения Чечни
16-летний сын главы Чечни Ахмед Кадыров встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым для обсуждения "новых идей воспитания молодого поколения". Репортаж об этом показал ЧГТРК "Грозный".
Федеральный министр поддержал кандидатуру сына главы республики на пост регионального председателя Российского движения детей и молодежи. На встрече заявили, что под его руководством будут объединены все существующие в регионе детские и молодежные организации.
Как утверждается, деятельность сына Кадырова будет нацелена на проведение государственной политики "в интересах детей и молодежи" Чеченской республики.
- Кавказ.Реалии сообщал, что высокие должности на госслужбе имеют дети, племянники, сестры, двоюродные и четвероюродные братья Рамзана Кадырова. Всего, по данным редакции, государственные должности в разное время занимали около 100 родственников Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни в ответ на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи заявлял: "Мне не стыдно. Если я отвечаю за свой народ, за республику и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует".
- В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.
- Рамзан Кадыров внесен в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых и предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
Reuters рассказало об отвергнутом Путиным плане мирного урегулирования в Украине
Сразу после февральского вторжения в Украину советник Владимира Путина Дмитрий Козак убеждал его, что достиг устраивающего Москву мирного соглашения с Киевом. Однако президент отказался его слушать. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, близкие к российскому руководству.
Родившийся в Украинской ССР Козак занимает должность заместителя главы Администрации президента России, он отвечал на посту за украинское направление. Два источника Reuters утверждают, что уже после вторжения чиновник получил карт-бланш на переговорах и заявлял, что договорился с Украиной о том, что она не будет вступать в НАТО. Однако Путин предпочёл продолжить войну. Третий источник настаивает, что это случилось прямо перед вторжением, а не после него.
В первый день полномасштабного вторжения в Москве заявили, что готовы вести переговоры с руководством Украины о нейтральном и отказе от размещения вооружений, напоминает "Украинская правда". Позднее Кремль стал заявлять о желании полной демилитаризации страны и смены режима. Мирные переговоры были свёрнуты весной, Киев сейчас заявляет невозможности достижения соглашений до полного вывода российских войск.
В апреле "Медуза" сообщала со ссылкой на свои источники, что Козак попал в опалу к президенту и отстранён от принятия решений. По словам одного из близких к администрации Путина источников, "должность у Козака есть, а полномочий уже нет". РБК рассказывало, что из ведения чиновника забрали сепаратистские республики на востоке страны.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии Reuters, что история, рассказанная агентством, не имеет никакого отношения к реальности. Издание не приводит содержательного комментария от украинских чиновников, давались ли Козаку какие-либо обещания.
МИД РФ надеется на продолжение властями Грузии «прагматичного подхода»
Москва надеется, что власти Грузии «продолжат придерживаться прагматичного подхода» в вопросе присоединения к антироссийским санкциям. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
Журналист РИА Новости спросил у российского чиновника, является ли отсутствие поддержки со стороны Тбилиси санкционных мер против России одной из причин, почему Грузии не предоставили статус кандидата в Евросоюз.
«Этот вопрос было бы правильнее адресовать Брюсселю, а также представителям государств-членов Евросоюза, принимавшим соответствующее решение в июне. Что касается введенных ЕС нелегитимных антироссийских рестрикций, то наше отношение на этот счет хорошо известно. Надеемся, что грузинские власти продолжат придерживаться прагматичного подхода, руководствуясь коренными интересами своего народа и национального бизнеса, а не навязываемыми извне конфронтационными схемами», – сказал он.
Гончар также рассказал о российско-грузинском диалоге, который, по его словам, не прерывался «несмотря на все политические перипетии в отношениях» двух стран.
Важным каналом двустороннего общения с Тбилиси, по его словам, остается неформальный механизм встреч Григория Карасина и Зураба Абашидзе.
«С учетом известных карантинных ограничений с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи. С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи», – сказал он.
По словам Гончара, среди реализованных договоренностей – «проведение нескольких очных российско-грузинских межведомственных консультаций на границе по вопросам обеспечения бесперебойной работы пунктов пропуска на Военно-грузинской дороге».
Рассказал он и о визите в Грузию жителей Северной Осетии.
«После длительного перерыва в 2021-2022 годах совместными усилиями были организованы поездки группы паломников из Северной Осетии на расположенные в Трусовском ущелье Казбегского района Грузии родовые захоронения. Это подтверждает способность Москвы и Тбилиси в духе доброй воли находить взаимопонимание даже по столь чувствительным вопросам», – добавил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России.
Комментируя проведенные в Грузии учения «Достойный партнер-2022», Гончар сказал, что «курс на втягивание Грузии в НАТО», «накачка страны современными видами вооружений и проведение регулярных военных учений с участием США и стран альянса» – «не только вызов интересам России и её союзников в регионе», но и «серьезная угроза стабильности и безопасности на Южном Кавказе».
Российского чиновника также спросили об инициативе бывшего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Гончар говорит, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ «на данный момент на повестке дня не стоит».
В июне новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявил, что работа над референдумом будет начата «с чистого листа».
ФСБ задержала владивостокца по подозрению в передаче данных Киеву
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании жителя Владивостока, который подозревается в передаче Украине сведений о российских военных объектах.
В сообщении Центра общественных связей ФСБ, которое поступило в РБК, говорится, что житель Владивостока, "действуя по заданию украинской военной разведки", собирал и передавал её представителям данные об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края. ФСБ считает, что задержанный действовал умышленно, осознавая, что Украина может использовать эти данные против России.
Следственное управление ФСБ возбудило дело по статье о государственной измене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.
Личность подозреваемого и другие подробности дела ФСБ не раскрывает.
Это уже второе за сутки заявление ФСБ о задержании подозреваемых в передаче секретных сведений украинской стороне. 13 сентября было объявлено, что в Московской области по подозрению в госизмене арестован топ-менеджер одного из российских авиационных заводов. По версии ФСБ, он сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего передал их гражданину Украины, сотруднику "Одесского авиационного завода".
Москва ждет от сопредседателей Женевских дискуссий «четких и внятных ответов»
Очередной, 56-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе может состояться 5 октября.
Сопредседатели дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС уже провели консультации в Тбилиси и Цхинвали. При этом в МИД Грузии заявили «Эху Кавказа», что окончательное соглашение о проведении 56-го раунда пока не достигнуто.
Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар говорит, что ожидает от сопредседателей «четких и внятных ответов» на все поставленные Москвой вопросы, «которые снимали бы российские озабоченности».
Гончар в интервью РИА Новости сказал, что проведение заседаний Женевских дискуссий на территории Швейцарии является проблематичным.
«После того, как Берн присоединился к нелегитимным антироссийским санкциям и другим дискриминационным ограничениям, а также оголтелой русофобской истерии, швейцарская сторона объективно скомпрометировала статус нейтральной переговорной площадки. Как следствие, нами был поставлен вопрос о переносе раундов в другое, более приемлемое для всех участников переговоров место», – заявил он.
Гончар говорит, что работа по поддержанию стабильности и безопасности продолжается «на земле». Он указал, что в текущем году участники переговоров в селе Эргнети собрались четыре раза, следующая встреча запланирована на 23 сентября. Говоря о перспективе возобновления встреч в Гали, в МИД РФ сказали, что ждут официального ответа на предложения по их обновленной повестке, переданные абхазской стороной сопредседателю от ООН.
56-й раунд Женевских дискуссий должен был состояться в конце марта, однако был отменен на фоне российского вторжения в Украину.
В Абхазии пройдут антитеррористические учения
В Абхазии с 15 по 27 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, учения пройдут в Сухумском морском порту и прилегающей к нему территории.
«Просим вас не поддаваться панике и ложным слухам. Государственным учреждениям и жителям близлежащих домов проявлять бдительность и осторожность», – сказано в заявлении.
В январе текущего года в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР) прошли абхазо-российские антитеррористические учения, в которых участвовали около 500 человек из абхазских силовых ведомств и ФСБ России.
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах на границе
На армяно-азербайджанской границе возобновились обстрелы. Минобороны Армении сообщило, что в ночь с 13 на 14 сентября Азербайджан возобновил боевые действия на границе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как утверждает армянская сторона, Азербайджан использовал ударные беспилотники, применял артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также начал наступательные действия в направлении Джермука и села Верин Шоржа неподалеку от озера Севан.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в обстрелах из минометов и артиллерийских орудий Армению. По данным ведомства, их позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах до сих пор обстреливаются.
Ранее Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решил направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для "оценки обстановки" и подготовки доклада главам государств.
В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявило об обстреле приграничных городов – Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар – со стороны Азербайджана. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам.
В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения Вооруженных сил Армении совершили "масштабную диверсию" на азербайджано-армянской государственной границе. По данным ведомства, армянские диверсионные группы в темное время суток заминировали пути снабжения азербайджанской армии. В результате произошел бой, говорится в заявлении ведомства. В Азербайджане также опровергли информацию о вторжении на территорию Армении.
Армения заявила о гибели 49 человек со своей стороны. Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики".
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
ЕС снял с экс-президента Украины Януковича часть санкций
Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Совета ЕС и отменил решение о продлении блокировки его активов в Украине. Такое же решение принято в отношении сына Януковича Александра, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артёма. Соотвествующие правовые акты опубликованы в официальном журнале ЕС.
В постановлении суда говорится, что в ходе уголовного процесса против Януковича и Пшонки в Украине не было соблюдено право обвиняемых на эффективную судебную защиту.
СМИ отмечают, что под санкциями ЕС по основаниям украинского регламента остаются экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, а также бизнесмены Сергей Курченко и Виктор Ратушняк.
Впервые Евросоюз ввёл санкции против бывших украинских чиновников, включая Виктора Януковича, в марте 2014-го года. С 2015-го бывший президент Украины подаёт иски в европейские суды, жалуясь на предвзятое к нему отношение со стороны судебных органов в Киеве и называя преследования против него политическими.
Янукович руководил Украиной до февраля 2014 года. Тогда он сбежал из страны с помощью российского спецназа на фоне острого политического кризиса и стрельбы по участникам Евромайдана. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам заключения по обвинению в государственной измене и пособничестве к развязыванию агрессивной войны. Приговор обжалован и не вступил в силу, сам бывший президент, получивший убежище в России, свою вину категорически отрицает.
NYT: план наступления ВСУ был создан с помощью США и Великобритании
Планы успешного контрнаступления украинской армии на северо-востоке и на юге страны, в результате которого, по словам президента Украины Владимира Зеленского, под контроль Украины было возвращено около 6 тысяч квадратных километров территории, оккупированной в течение нескольких месяцев российскими войсками, были разработаны украинскими военными в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.
Как пишет газета, согласно первоначальному плану, разработанному генштабом ВСУ по указанию президента Зеленского, призвавшего украинских генералов продемонстрировать успехи на поле боя с тем, чтобы доказать способность украинской армии освободить захваченную российской армией территорию, ВСУ должны были провести масштабное контрнаступление на юге страны. Цель - освободить Херсон и отрезать Мариуполь от группировки российских сил на востоке. Но в результате военных игр, проведенных украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал. По словам одного из руководителей Пентагона Колина Каля, эти игры позволили выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Как подчеркиваеть Каль, именно украинское руководство через некоторое время разработало окончательный план операции. Наступление на двух направлениях - северном и южном - было предложено украинскими военными.
В течение августа Украина получала от США детальные разведданные, позволившие выявить наиболее слабые участки российской обороны и подтвердить, что российской армии не удастся вовремя перебросить войска для их защиты в случае украинского наступления. Для обеспечения успеха наступления Соединенные Штаты увеличили поставку Киеву вооружений. Как отмечает New York Times, появлявшиеся почти каждую неделю известия о предоставлении Украине американской военной помощи добавили украинскому командованию уверенности в выполнимости плана одновременного наступления на двух фронтах.
Хотя у украинской армии остается возможность вернуть под свой контроль больше территории на востоке Украины, по словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным театром военных действий.
ОДКБ направит в Армению миссию для оценки сложившейся обстановки
Накануне по инициативе Армении, председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в режиме видеоконференции была проведена внеочередная сессия Совета организации.
Как отмечается в сообщении на официальной интернет-странице ОДКБ, повесткой дня сессии было обсуждение «обострения ситуации в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и оказания содействия в урегулировании ситуации».
Сообщается, что в заседании приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.
«Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, сложившейся в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые. Участники заседания выразили соболезнования Армянской стороне.
Состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. Были полностью поддержаны посреднические усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.
Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», – говорится в сообщении.
В ходе сессии была достигнута договоренность направить в Армению Миссию ОДКБ во главе с Генеральным секретарем Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств – членов организации «для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств на очередной сессии Совета коллективной безопасности (проведение которой планируется осенью в Ереване) о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности».
На встрече также было согласовано предложение о создании Рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и военнослужащих Объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.
Заседание ОДКБ было инициировано Ереваном на фоне обострения в ночь на 13 сентября армяно-азербайджанского конфликта. Армянская сторона утверждает, что под огнём оказались несколько сёл. Погибли около 50 военнослужащих. В Баку также заявили о гибели 50 военных и обвинили армянскую сторону в обстрелах территории Азербайджана.
13 сентября президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. Алиев в разговоре отметил, что напряжённость в регионе возникла из-за провокаций со стороны Армении.
Блинкен также переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Госдепартамента подчеркнул необходимость отвода вооружённых сил и заверил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования между Баку и Ереваном.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал все вовлечённые стороны, в том числе Россию, сыграть роль в урегулировании конфликта мирным путём.
В свою очередь советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос, о роли России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, выразил опасение, что Москва может воспользоваться ситуацией, чтобы отвлечь внимание от Украины. Кирби призвал Россию использовать своё влияние в регионе для ослабления напряженности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к диалогу.
Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым сообщил, что 14 сентября в регион направится спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.
В Ереване в ночь на среду у здания парламента собрались люди с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за гибели солдат в конфликте. Люди планируют завтра перекрыть входы к зданию.
Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием применения промежуточных мер в отношении Азербайджана. Поданные заявления касаются обстрелов гражданских населенных пунктов, защиты основных прав гражданского населения и военнопленных.
Азербайджанская сторона категорически отвергает причастность к обстрелам гражданской инфраструктуры.
- В конце 2020 года между Арменией и Азербайджаном возобновился конфликт вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
- Соглашение, вызвавшее протесты оппозиции в Ереване, подтвердило достигнутые Азербайджаном военные успехи - Баку вернул себе часть территорий бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, а также окружающие районы, занятые армянскими вооружёнными формированиями в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
- Летом 2022 года Азербайджан указывал на несоблюдение ряда подписанных договорённостей и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территории Карабаха.
- Самопровозглашённая Нагорно-Карабахская республика не признана ни одной страной мира, включая Армению.
Шольц и Путин впервые с мая обсудили Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина как можно скорее достичь дипломатического решения в урегулировании конфликта с Украиной.
Шольц также заявил о необходимости прекращения огня, вывода российских войск с территории Украины и соблюдения территориальной целостности этой страны. По словам канцлера, любые дальнейшие шаги России по наступлению на украинские территории не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.
Шольц обратил внимание Путина на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и попросил российскую сторону обращаться с украинскими пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
В свою очередь Кремль сообщил, что Путин и Шольц, в частности, обсудили поставки газа, зерновую сделку и Запорожскую АЭС.
«Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.
Путин также отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов Европе, а перебои связаны с санкциями.
Переговоры Шольца и Путина длились полтора часа. Последний раз канцлер ФРГ и российский президент общались в мае.
Акционеры Twitter за семь минут одобрили сделку по продаже Маску
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании миллиардеру Илону Маску. Собрание длилось семь минут. Об этом сообщает Bloomberg.
Совет директоров Twitter призвал инвесторов считать сделку действительной. Сумма сделки составляет 44 миллиарда долларов.
О том, что Маск собирается купить Twitter, стало известно в конце апреля. Ожидалось, покупка завершится до конца 2022 года. В мае бизнесмен приостановил сделку до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам. Компания оценивает их долю менее чем в пять процентов, но, по словам миллиардера, не предоставила подробностей, подтверждающих расчёты.
После этого Маск и Twitter подали друг к другу судебные иски. Корпорация настаивает, на завершении сделки, а миллиардер – на ее расторжении. Судебное заседание назначено на 17 октября.
Суд разрешил распустить совет депутатов после их призыва за отставку Путина
Суд в Санкт-Петербурге дал губернатору возможность распустить совет муниципального образования «Смольнинское», чьи депутаты ранее предложили отстранить от должности президента России Владимира Путина. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил депутат Никита Юферев.
По словам муниципального депутата, решение принял Смольнинский районный суд, удовлетворивший требование прокуратуры.
Городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Но слушания дела все время переносились. И лишь после того, как оппозиционные депутаты решили попросить Госдуму объявить импичмент Путину, дело сдвинулось с мертвой точки, отмечает «Фонтанка».
Суд признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. Глава совета Григорий Ранков в это время болел.
Также во вторник стало известно, что Смольнинский суд оштрафовал одного из депутатов образования «Смольнинское», Дмитрия Палюгу, на 47 тысяч рублей, признав виновным в «дискредитации власти». Основанием стало обращение депутатов муниципалитета к Госдуме с призывом обвинить Путина в госизмене за развязанную войну против Украины, сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.
Судья Светлана Резникова постановила, что Дмитрий Палюга «публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти».
Адвокат депутата Никифор Иванов убежден, что действия политика не являются дискредитацией власти России. Иванов отметил, что заявление Дмитрия Палюги можно рассматривать, как мнение или позицию, высказанную во время голосования, за что административная ответственность не предусмотрена.
Дмитрий Палюга виновным себя не признает. Выступая перед судом, он обратил внимание на то, что действовал в рамках своих полномочий. Появление административного дела в отношении него он расценивает как препятствование деятельности депутата, считает Палюга. Защита намерена обжаловать решение суда.
- Депутаты округа Смольнинское 7 сентября решили призвать Госдуму выдвинуть обвинение в госизмене против Путина, чтобы отрешить его от должности из-за военного вторжения в Украину. По мнению депутатов, война наносит вред безопасности России. Позднее семерых депутатов вызвали в полицию. На пятерых составили протоколы о дискредитации армии.
- Подобные обращения за отставку Путина выпустили еще несколько депутатов из разных муниципалитетов Москвы, Петербурга и Выборга.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной
Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 21:00 13 сентября остается напряженной, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.
Тем не менее, он отметил, что интенсивность обстрелов армянских позиций, населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, а также огневая интенсивность позиционных боев в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк значительно ослабла, пишет Радио Азатутюн.
Арам Торосян также опроверг распространенное Минобороны Азербайд;ана заявление о том, что якобы Вооруженные силы Армении нарушили договоренность об установлении с 9:00 режима прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции.
«Это заявление оборонного ведомства Азербайджана является откровенным абсурдом, поскольку с полуночи подразделения азербайджанских ВС ни на минуту не прекращали артобстрел и стрельбу по армянским позициям, населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.», - отметил пресс-секретарь МО, заявив, что Министерство обороны только отреагировало исключительно на «развязанную официальным Баку широкомасштабную агрессию».
Столкновения начались вчера. После полуночи армянская сторона сообщила, что подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использовал БПЛА. Азербайджанская сторона, в свою очередь, обвинила армянскую сторону в провокациях. С армянской стороны, по предварительным данным, есть как минимум 49 погибших, а также раненые, в том числе, трое среди мирного населения. Азербайджан сообщил о 50 погибших со своей стороны.
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