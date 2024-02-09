Залужному и Буданову присвоены звания Героев Украины

Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Награда Залужному вручена «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности» страны.

Кроме того, Залужный награждён орденом «Золотая звезда».

Звание Героя Украины также присвоено главе Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову.

Залужный занимал пост главкома ВСУ с 2021 года. Вчера Зеленский отправил его в отставку. Место главнокомандующего занял Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

Украинские СМИ отмечают, что ранее одной из кандидатур на пост главкома ВСУ также рассматривался Кирилл Буданов.

Больше новостей Радио Свобода: