Залужный: «Беспилотные системы помогут выйти из позиционной войны»

Вечером 1 февраля, одновременно со слухами о «скорой отставке», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный распространил в своих соцсетях ссылку на статью, опубликованную на сайте CNN. Изложение статьи на русском языке приводит в своём переводе «Международное французское радио» (RFI). Официальный оригинал на украинском языке опубликован здесь.

Автор высказывает свои суждения об изменениях в подходах к ведению войны.

Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах, использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые возможности и пути получения преимущества, пишет Залужный. По словам генерала, именно над этим уже долгое время работает Генеральный штаб, чтобы «в корне изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений».

Отмечая, что основной причиной изменения стратегии и способов применения войск, является развитие техники, особенно беспилотных систем, Залужный подчеркивает: беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений — едва ли не единственный инструмент выхода из позиционных военных действий, которые не выгодны Украине.

Залужный отмечает уникальность опыта ВСУ, накопленного в 2022-2023 годах. Он называет и ряд других факторов, влияющих на применение сил обороны. Это:

— нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;

— высокая вероятность провоцирования Россией конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;

— истощение у партнёров Украины запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боёв в Украине и невозможности их быстрого изготовления в связи с мировым дефицитом пороха;

— недостаточная эффективность санкционной политики;

— существенное преимущество противника в мобилизационном человеческом ресурсе;

— несовершенство оборонно-промышленного комплекса Украины;

— неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы.

Описывая техническую сторону изменений, главком называет минимальный срок, который необходим для перевода армии на «новые рельсы»: «создание такой системы с необходимым объёмом производства может длиться до пяти месяцев».