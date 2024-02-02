Залужный: «Беспилотные системы помогут выйти из позиционной войны»

Вечером 1 февраля, одновременно со слухами о «скорой отставке», главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный распространил в своих соцсетях ссылку на статью, опубликованную на сайте CNN. Изложение статьи на русском языке приводит в своём переводе «Международное французское радио» (RFI). Официальный оригинал на украинском языке опубликован здесь.
Автор высказывает свои суждения об изменениях в подходах к ведению войны.
Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах, использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые возможности и пути получения преимущества, пишет Залужный. По словам генерала, именно над этим уже долгое время работает Генеральный штаб, чтобы «в корне изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений».
Отмечая, что основной причиной изменения стратегии и способов применения войск, является развитие техники, особенно беспилотных систем, Залужный подчеркивает: беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений — едва ли не единственный инструмент выхода из позиционных военных действий, которые не выгодны Украине.
Залужный отмечает уникальность опыта ВСУ, накопленного в 2022-2023 годах. Он называет и ряд других факторов, влияющих на применение сил обороны. Это:
— нестабильная политическая ситуация вокруг Украины, что приводит к сокращению военной поддержки;
— высокая вероятность провоцирования Россией конфликтов по примеру Израиля и Йемена и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины;
— истощение у партнёров Украины запасов ракет и боеприпасов к артиллерии и ПВО из-за высокой интенсивности боёв в Украине и невозможности их быстрого изготовления в связи с мировым дефицитом пороха;
— недостаточная эффективность санкционной политики;
— существенное преимущество противника в мобилизационном человеческом ресурсе;
— несовершенство оборонно-промышленного комплекса Украины;
— неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы.
Описывая техническую сторону изменений, главком называет минимальный срок, который необходим для перевода армии на «новые рельсы»: «создание такой системы с необходимым объёмом производства может длиться до пяти месяцев».