Залужный: украинские военные удерживают север Марьинки

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил на брифинге 26 декабря, что украинские военные все еще находятся в северной части города Марьинка, в Донецкой области.

Залужного попросили прокомментировать заявления российской стороны о том, что Марьинка полностью перешла под контроль армии РФ. Он настаивает, что северная часть города пока удерживается ВСУ. Также, по его словам, подготовлен оборонный рубеж вне этого населенного пункта.

Валерий Залужный отметил, что город «держался почти два года». «Это война. И то, что мы сейчас отошли на окрестности Марьинки, а в некоторых местах – чуть дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс», – цитирует Залужного РБК Украина.

Говоря о текущем состоянии города после активных боев, командующий ВСУ сказал: «Марьинки больше нет».

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о взятии Марьинки. Представитель ВСУ Александр Штупун в эфире телемарафона в тот же день назвал слова Шойгу о полном захвате города некорректными. Штупун утверждал, что бои продолжаются и украинские военнослужащие находятся в административных границах Марьинки.

Помимо ситуации вокруг Марьинки, Валерий Залужный во вторник в эфире украинского национального телемарафона подтвердил, что планы украинского командования на 2023 год включают мобилизацию 400–500 тысяч человек. По его словам, эта цифра учитывает «покрытие текущего некомплекта, возникшего при формировании новых воинских частей», а также «прогнозируемые потери на следующий год».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции на прошлой неделе говорил, что от военных поступил запрос на мобилизацию 450-500 тысяч человек и что он попросил доработать план набора бойцов, предоставив ему «больше аргументов».