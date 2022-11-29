Замглавы Херсона арестован по подозрению в сотрудничестве с Россией

Заместитель главы Херсона Владимир Пепель арестован украинским судом по подозрению в пособничестве России. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщило украинское Государственное бюро расследований.

Пепель был заместителем городского головы до российского вторжения и отвечал за работу исполнительных органов городского совета. Затем продолжил работать в назначенной Россией администрации, отвечая за жилищно-коммунальное хозяйство, сообщает ГБР.

В том числе он налаживал новую схему по оплату услуг ЖКХ и готовил помещение для проведения референдума о присоединении к России, отмечает ведомство. При обыске у него обнаружили текст российской Конституции и «другие пропагандистские материалы», говорится в сообщении ведомства.

Российские источники о его работе в администрации города или задержании не упоминают. Перед отступлением из Херсона Россия эвакуировала назначенных ей чиновников, по какой причине не был эвакуирован Пепель и его позиция по уголовному делу не известны.