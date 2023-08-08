Замгоссекретаря США провела в Нигере переговоры с военной хунтой

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Нигер, где провела переговоры с военными, которые захватили власть. Во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, а также с лидером переворота Абдурахманом Тчиани Нуланд отказали, сообщает Reuters.

По словам Нуланд, «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с военными продолжались более двух часов, однако добиться успеха и убедить мятежников отменить переворот пока не удалось. Нуланд подчеркнула, что предупредила хунту, что США прекратят оказывать Нигеру все виды поддержки, если в стране не будет восстановлено законное правительство.

«Это был первый разговор, в котором США предлагали свои добрые услуги, если у людей, ответственных за переворот, есть желание вернуться к конституционному порядку», – сказала заместитель госсекретаря США журналистам после переговоров.

«Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии», – добавила Нуланд

Американский дипломат рассказала, что предоставила военным в Нигере несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит в должности свергнутого президента Базума или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российской ЧВК «Вагнер».

По мнению Нуланд, военные, с которыми она встречалась, хорошо понимают риски для суверенитета Нигера, в случае приглашения в страну наёмников ЧВК «Вагнер».

На днях свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу за помощью в восстановлении порядка в стране. Он выразил опасение, что из-за действий мятежников весь регион Сахель «может попасть под влияние России через группу «Вагнер». Сторонники переворота в Нигере не раз выходили на улицы с российскими национальными флагами. При этом Москва также официально осудила действия хунты.

С 26 июля Мохамед Базум содержится под стражей, а генерал армии и командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани провозгласил себя новым лидером Нигера.

Нигер – крупный производитель урана, крайне необходимого для атомной энергетики. При президенте Базуме Нигер считался ключевым союзником Запада в противостоянии радикальным исламистам в западноафриканском регионе Сахель.

Российская ЧВК «Вагнер» присутствует в ряде африканских стран, в частности в граничащей с Нигером Мали, где ранее также произошёл переворот. Военная хунта Мали проводит пророссийскую политику.



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