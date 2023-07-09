Замминистра обороны Украины назвала успехом ВСУ удар по Крымскому мосту

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в сообщении по поводу 500 дней полномасштабного российского вторжения назвала успешной ВСУ операцией удар по мосту через Керченский пролив в октябре прошлого года.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику», - написала Маляр в телеграме.

Публикация появилась в субботу, но российские СМИ обратили внимание на нее утром в воскресенье. Государственные информагентства пришли к выводу, что так Минобороны Украины признало, что взрыв на мосту через Керченский пролив организовал Киев.

Представитель российского МИДа Мария Захарова в комментарии к сообщению Маляр назвала украинскую власть террористическим режимом. «Сейчас они приступили к плану по «собственному спасению» - планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС», - написала Захарова в телеграме.

Взрыв на мосту через Керченский произошел 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовой автомобиль, в результате частично обрушилось дорожное полотно и загорелся поезд, перевозивший горючие материалы. Погибли четыре человека – водитель взорвавшегося грузовика и пассажиры легкового автомобиля, проезжавшего рядом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Российские власти называли организатором взрыва спецслужбы Украины. Киев причастность к взрыву отвергал. Вместе с тем в мае глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил, что спецслужба принимала определенные меры, чтобы перерезать этот логистический путь.