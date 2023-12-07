Исследование: помощь Запада Украине достигла минимума с января 2022

В период с августа по октябрь 2023 года объемы помощи Украине от ее западных союзников достигли минимума с января 2022 года (последнего месяца перед российским широкомасштабным вторжением в страну). Они сократились почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

Общая стоимость пакетов помощи выделенной Украине с августа по октябрь этого года составляет, по данным исследования, 2,11 миллиарда евро.

Крупнейшим донором военной помощи остаются США, которые в целом поставили вооружения и амуниции Украине на 44 миллиарда евро. После них идет Германия, которая передала Киеву оружия на сумму более 17 миллиардов евро. Другими крупными донорами Украины являются Великобритания, Канада, Нидерланды, Финляндия, Ирландия, Хорватия, Литва, Люксембург, Норвегия, Швеция и Швейцария.

Ранее стало известно, что Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российской агрессии, в том числе противоракетные комплексы THAAD, истребители F/A-18 «Хорнет», вертолеты «Апач» и «Блэк хоук».