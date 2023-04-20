Западные страны изучают практически полный запрет на экспорт в РФ

Некоторые из ключевых союзников Киева, в том числе Соединенные Штаты, рассматривают возможность полного запрета большей части экспорта в Россию, что будет означать значительное усиление экономического давления на Москву в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину.

О планах по дальнейшим ограничениям в отношении российских властей говорится в публикации Bloomberg, которое ссылается на источники, знакомые с вопросом. По их словам, официальные лица стран-членов «Группы семи» (G7) обсуждают инициативу в преддверии саммита в Японии в мае. Цель заключается в том, чтобы на новые ограничения согласились государства ЕС.

Как отмечают источники Bloomberg, обсуждаемый сейчас подход полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт за исключением ряда товаров. Эти исключения необходимо будет согласовывать. И, вероятно, в списке разрешенных останутся лекарства и сельхозпродукция, включая продукты питания.

В соответствии с текущими критериями допускается любой экспорт, если в его отношении не действуют санкции.

Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны одобрить все государства-члены европейского блока. Это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию. Также не исключены ответные меры со стороны Москвы, пишет Bloomberg.

На данный момент, как говорится в публикации, санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта в Россию из ЕС и «Группы семи». Ограничения наложены на различные группы товаров - от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов.