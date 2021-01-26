Путин рекомендовал запретить уравнивание ролей СССР и Германии во Второй мировой войне

Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству, сообщает Кремль.

Соответствующие поправки в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" рекомендовано подготовить к рассмотрению в период весенней сессии.

Срок исполнения поручения – 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны, в мае 2020 года предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. В правительстве законопроект не поддержали, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьей о реабилитации нацизма.

Позже, в октябре 2020-го, запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. "Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством", – сказала Ямпольская.

Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно "аккуратно".

Ранее президент неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления о том, что роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинаковы, Путин называл "чушью собачьей".