Запущенная в сторону Иерусалима ракета попала в мечеть Кадырова

Очередная ракета, выпущенная палестинскими радикальными группировками из сектора Газы в сторону Иерусалима, попала в мечеть Ахмата Кадырова в поселке Абу-Гош. Об этом сообщил МИД Израиля.
При обстреле был ранен как минимум один человек в Абу-Гоше и несколько жителей другого пригорода Иерусалима – Бейтар-Илита.
Мечеть в Абу-Гоше была открыта Рамзаном Кадыровым в 2014 году и названа в честь его отца. Власти Абу-Гоша говорили, что на строительство потратили 10 миллионов долларов, в том числе 6 миллионов долларов – от правительства Чечни.
- Вооруженные отряды радикальной палестинской группировки ХАМАС напали на Израиль на юге страны 7 октября. Погибли, по официальным данным более 700 человек, в том числе иностранных граждан. Около сотни человек находятся в заложниках.
- Израиль в ответ объявил военную операцию "Железные мечи" и начал обстрел сектора Газа. Там, по последним данным палестинской стороны, погибли более 500 человек.
- По данным СМИ, к границе с Газой стянуты 100 тысяч солдат Армии обороны Израиля. По данным СМИ, Израиль готовит на палестинской территории наземную военную операцию. Официальных подтверждений этим сообщениям нет.