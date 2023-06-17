«Аллах видит, что моя совесть чиста». Зарема Мусаева выступила в суде с последним словом

Арестованная в Чечне Зарема Мусаева, мать чеченских активистов Янгулбаевых, выступила с последним словом в суде. Она заявила, что не совершала никаких преступлений, и поблагодарила всех, кто ее поддерживает, пишет Кавказ.Реалии.
«Насколько я добродушный человек, люди знают. Аллах видит, что моя совесть чиста», – сказала Мусаева, пытаясь сдержать слезы.
Приговор по делу, как ожидается, судья объявит 4 июля. Прокуратура требует назначить матери чеченских активистов пять с половиной лет колонии.
- 20 января 2022 года в Нижнем Новгороде сотрудники МВД по Чечне ворвались в квартиру федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и насильно вывезли его жену Зарему Мусаеву в Грозный. Из-за применения силы она потеряла сознание, ей не позволили одеться, обуться и взять инсулин, в котором она нуждается из-за диабета.
- Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля. Правозащитный проект «Поддержка политзэков. Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной.
- Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- В январе 2023 года Абубакар Янгулбаев предложил Рамзану Кадырову обменять похищенную мать на себя. В видеообращении, которое активист записал в годовщину ее похищения, он обвинил главу Чечни в нарушении «правил страны и человеческой морали». Он подчеркивает, что за год нахождения под арестом здоровье Заремы Мусаевой ухудшилось.