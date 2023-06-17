«Аллах видит, что моя совесть чиста». Зарема Мусаева выступила в суде с последним словом

Арестованная в Чечне Зарема Мусаева, мать чеченских активистов Янгулбаевых, выступила с последним словом в суде. Она заявила, что не совершала никаких преступлений, и поблагодарила всех, кто ее поддерживает, пишет Кавказ.Реалии.

«Насколько я добродушный человек, люди знают. Аллах видит, что моя совесть чиста», – сказала Мусаева, пытаясь сдержать слезы.

Приговор по делу, как ожидается, судья объявит 4 июля. Прокуратура требует назначить матери чеченских активистов пять с половиной лет колонии.