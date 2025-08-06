Защитник сборной Грузии Саба Гогличидзе стал игроком «Удинезе»

Центральный защитник сборной Грузии Саба Гогличидзе официально перешёл из «Эмполи» в «Удинезе». Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 21-летний футболист подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

По информации сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

«Современный защитник, обладающий не только отличными физическими данными, но и техникой и скоростью, он сразу же зарекомендовал себя как один из лучших молодых центральных защитников прошлого сезона Серии А в составе «Эмполи». Добро пожаловать, Саба!» – говорится в заявлении клуба.

Гогличидзе перешёл в «Эмполи» в январе 2024 года, после выступлений за кутаисское «Торпедо». В дебютном сезоне в Серии А он провёл 36 матчей и отдал одну голевую передачу. Несмотря на уверенную игру молодого грузинского защитника, «Эмполи» по итогам сезона занял 18-е место и вылетел в Серию B. «Удинезе», в свою очередь, финишировал на 12-й строчке.

На счету Гогличидзе также три матча в составе национальной сборной Грузии.

Грузинские СМИ напоминают, что в настоящее время в клубах топ-5 лиг Европы также играют: