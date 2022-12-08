Завербованным в ЧВК заключенным показывали видео убийства дезертиров

Завербованным в «ЧВК Вагнер» российским заключенным показывают видео расстрела дезертиров. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в колониях.

Собеседник журналистов в одной из российских колоний заявил, что заключенных, которые согласились вступить в ряды «ЧВК Вагнер», заводили в специальную комнату. Там им на планшете показывали казни бойцов, которые якобы дезертировали с поля боя. «Он там говорит - я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой - и дальше в затылок ему стреляют», - рассказал об увиденном на видеозаписи собеседник Би-би-си, который завербовался в ЧВК.

Само видео журналисты не смогли найти и ознакомиться, но заключенный из другой российской колонии, незнакомый с предыдущим собеседником Би-би-си, сообщил, что ему также показывали запись казни. Он уточнил, что в его колонии заключенным демонстрировали видео с повешением человека.

Собеседники Би-би-си близкие к «ЧВК Вагнер» рассказали журналистам, что знают минимум о трех подобных убийствах. Би-би-си не удалось найти подтверждения их словам. Один из собеседников журналистов уточнил, что видеозаписи с казнями существовали и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сотрудник одной из российских колоний в разговоре с Би-би-си заявил, что к ним в учреждение вербовщики «ЧВК Вагнер» приезжали уже дважды. По его словам, на территории колонии они «чувствовали себя совершенно свободно» и общались только с руководством.

Ранее появилась информация о том, что российский военнослужащий Виктор Севальнев, погиб на территории Украины после того, как заявил, что не хочет продолжать воевать и ему грозит расстрел. Он сообщил своей жене, что его казнят за дезертирство подчиненных.

В ноябре в телеграм-каналах, связанных с «ЧВК Вагнер», было опубликовано видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного ЧВК для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам и заявившего о желании воевать на их стороне, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство, заявил, что «это не наше дело».