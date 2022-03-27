Зеленский дал первое с начала войны интервью российским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое после начала войны интервью российским журналистам. С Зеленским говорили главные редакторы издания «Медузы» и телеканала «Дождь», журналист Михаил Зыгарь, передавший украинскому президенту вопрос от «Новой газеты», и спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев.

Расшифровка разговора уже опубликована на сайте «Медузы».

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не показывать интервью с Зеленским.

Журналисты задали вопрос, не означаются ли буквы V и Z, которые используются российскими военными и другими сторонниками России и которые означают инициалы президента Украины, политическое устранение Зеленского. Украинский лидер ответил, что его политическим устранением занималась группа пророссийского политика Виктора Медведчука.

По словам Зеленского, окружение Медведчука понимало, что российская власть теряет влияние на украинскую политику, поэтому оно занималось пропагандой, направленной на ослабление местной власти, во время выборов в регионах.

Комментируя осаду Мариуполя, Зеленский обратил внимание, что в освещении событий наблюдается информационный хаос. Президент сказал, что город заблокирован российскими военнослужащими. Заминирован порт. В самом городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои.

Президент подтвердил, что из города временно были открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в стороны Украины. Зеленский отметил, что часть людей вывезли силой в регионы, подконтрольные российской армии. Всего из города, по словам президента, вывезли более двух тысяч детей. Их точное нахождение неизвестно. «Они держат их как души для обменного фонда», - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о пленных, Зеленский сообщил о том, что украинская и российская сторона обмениваются списками. Президент сообщил, что он придерживается принципа обмена «всех на всех». По словам Зеленского, в боевых действиях со стороны России воюют очень молодые люди и российская сторона скрывает информацию о погибших.

Зеленский сказал, что после начала вооружённого вторжения у него сильно ухудшилось отношение к России и россиянам. При этом президент отметил, что благодарен тем, кто поддерживает Украину.

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