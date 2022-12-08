Зеленский допустил, что война в Украине закончится в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на окончание войны уже в следующем году. "Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский в обращении к изданию Politico, которое признало его самым влиятельным человеком в Европе.

Зеленский также поблагодарил "всех друзей Украины в Европе, которые помогают миллионам украинцам пройти через это ужасное время".

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет "специальной военной операцией", может стать "длительным процессом". При этом он назвал "значимым результатом" операции аннексию Россией ряда территорий Украины, которую не признаёт подавляющее большинство стран в мире. Путин также сказал, что риск ядерной войны растет, но добавил, что власти России "не сошли с ума" и не собираются "размахивать ядерным оружием как бритвой". Также, по словам Путина, Россия намерена защищать "национальные интересы" - сначала "мирными средствами", а если это не поможет, то "всеми имеющимися".

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил ежегодный рейтинг POLITICO 28, в котором журналисты называют людей, определяющих облик европейского континента. Свое решение в Politico объяснили так : "Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, становится более серьезным в отношении обороны, переосмысливает торговую политику, а также политику в области расширения и энергетической безопасности. В широком смысле, он переосмысливает, что вообще означает быть европейцем – и в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом".

Во вторник Зеленский также был назван человеком года по версии журнала Time.