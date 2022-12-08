Новости
Зеленский допустил, что война в Украине закончится в 2023 году
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на окончание войны уже в следующем году. "Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский в обращении к изданию Politico, которое признало его самым влиятельным человеком в Европе.
Зеленский также поблагодарил "всех друзей Украины в Европе, которые помогают миллионам украинцам пройти через это ужасное время".
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет "специальной военной операцией", может стать "длительным процессом". При этом он назвал "значимым результатом" операции аннексию Россией ряда территорий Украины, которую не признаёт подавляющее большинство стран в мире. Путин также сказал, что риск ядерной войны растет, но добавил, что власти России "не сошли с ума" и не собираются "размахивать ядерным оружием как бритвой". Также, по словам Путина, Россия намерена защищать "национальные интересы" - сначала "мирными средствами", а если это не поможет, то "всеми имеющимися".
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил ежегодный рейтинг POLITICO 28, в котором журналисты называют людей, определяющих облик европейского континента. Свое решение в Politico объяснили так : "Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, становится более серьезным в отношении обороны, переосмысливает торговую политику, а также политику в области расширения и энергетической безопасности. В широком смысле, он переосмысливает, что вообще означает быть европейцем – и в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом".
Во вторник Зеленский также был назван человеком года по версии журнала Time.
- Владимир Зеленский, в прошлом актёр и шоумен, был избран президентом Украины в 2019 году. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину Зеленский руководит обороной страны. Он оставался в Киеве, когда российские войска пытались окружить город. За всё это время он ни разу не покидал территорию Украины, обращаясь к различным международным форумам посредством видеосвязи. Ежедневно Зеленский записывает видеообращения к гражданам Украины с рассказом о последних событиях.
Другие новости дня
Парламент Перу объявил импичмент президенту, он задержан
Парламент Перу в среду объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. По сообщению местной полиции, Кастильо задержан. Против него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении властью и попытке государственного переворота.
Днём ранее Кастильо объявил о роспуске конгресса (однопалатного парламента Перу) и о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. Однако конгресс отказался разойтись, а вместо этого вынес на голосование вопрос об отставке самого Кастильо. За импичмент проголосовал 101 депутат против шести.
Конгресс расценил приказ Кастильо о роспуске высшего органа государственной власти как неконституционный, то есть как попытку переворота. С мнением парламентариев согласна и посол США в Перу Лайза Кенна. "США категорически осуждают неконституционные действия президента Кастильо, пытающегося помешать законной работе конгресса," - написала она в твиттере. Представитель Госдепартамента на брифинге назвал Кастильо "бывшим президентом".
По перуанским законам, президент может распустить конгресс только в том случае, если тот отказал в доверии двум кабинетам министров, чего не произошло.
Кастильо планировал распустить конгресс, создать чрезвычайное правительство, назначить внеочередные парламентские выборы и, как он объявил, создать "новую Великую хартию вольностей", то есть переписать Конституцию страны.
Часть кабинета министров - министры иностранных дел, юстициии, экономики, образования и культуры - подали в отставку. Полиция и армия заняли сторону парламента: утром в среду они предупредили президента, что попытки нарушения закона с его стороны будут пресечены. Днём стало известно о взятии его под стражу.
Генеральный прокурор Перу Даниэль Сориа подал заявление о возбуждении уголовного дела против Кастильо в Национальную прокуратуру. Место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте, она принесла присягу в парламенте.
60-летняя Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу, она заявила, что останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство Кастильо.
- Как уточняет "Новая газета - Европа", конгресс Перу отправляет в отставку уже пятого президента за 6 лет. В 2018 году Педро Пабло Кучински ушел с поста прямо перед голосованием в парламенте, но позже всё равно был осуждён, а пришедший после него президент Мартин Вискарра был смещён с должности в 2020 году после обвинений по старым эпизодам взяточничества в начале 2010-х годов. Педро Кастильо возглавлял страну с июня 2021 года.
Другие новости Радио Свобода:
Комитет Сената США признал действия России против Украины геноцидом
Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа.
Документ осуждает Россию "за совершение актов геноцида против народа Украины" в ходе военного вторжения, призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также "проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях". Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.
Авторами резолюции в числе прочих стали демократы Бен Кардин (он возглавляет американскую Хельсинкскую комиссию) и Ричард Блюменталь, а также сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джим Риш.
"Своими действиями Путин крайне ясно продемонстрировал, что его цель – прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области" - заявил Риш.
Расследование предполагаемых военных преступлений в Украине ведёт Международный уголовный суд.
Россия отрицает, что ее военные убивали мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.
Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран мира объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.
Землетрясение произошло в Дагестане. Толчки ощущались в Грузии
Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Дагестане, в 57 километрах от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 46 км. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Грузии, в том числе в Тбилиси.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был в шести километрах от дагестанского села Гуниб.
В Украине приговорен к 12 годам священник, сотрудничавший с Россией
В Украине суд приговорил к 12 годам лишения свободы настоятеля храма Украинской православной церкви в Лисичанске Луганской области. Он признан виновным в том, что передавал российской армии данные о дислокации украинских войск и о жителях Лисичанска и Северодонецка, сотрудничавших с ВСУ.
Как сообщает Служба безопасности Украины, священник был задержан в апреле. С начала полномасштабного вторжения России он был на связи с российскими войсками и информировал их о расположении боевых позиций ВСУ, количестве личного состава и военной техники. По данным следствия, клирик был завербован российскими спецслужбами еще в 2014 году и с тех пор был на связи с луганскими сепаратистами. В ходе обыска обнаружена его переписка с представителями российских войск и сепаратистских формирований.
Кроме того, по заявлению СБУ, в Луганской области ими был установлен еще один священник УПЦ, добровольно поставлявший информацию российским войскам. Как утверждает спецслужба, при его помощи были похищены два человека, сотрудничавшие с ВСУ. Священник объявлен Украиной в розыск по обвинению в государственной измене; известно, что он скрывается на аннексированных Россией территориях.
- Киев неоднократно обвинял Украинскую православную церковь, аффилированную с Московским патриархатом, в пособничестве российской агрессии. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против ряда иерархов этой церкви, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ в Киево-Печерской лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в приходах и монастырях УПЦ; по утверждению сотрудников спецслужбы, на территории храмов они обнаруживают российские пропагандистские материалы, людей с паспортами России и без документов, а также большие суммы наличных денег в гривнах, рублях и долларах.
- После российского вторжения предстоятель УПЦ осудил Москву, а в мае церковь заявила о своей полной независимости от Московского патриархата; при этом с точки зрения церковных канонов подобное одностороннее провозглашение независимости сомнительно.
WSJ: фирма Ткачёва отобрала 160 тысяч гектаров земли у фермеров Украины
Компания «Агрокомплекс», которой владеет бывший министр сельского хозяйства России и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, захватила свыше полутора тысяч квадратных километров земли в Донбассе, говорится в материале издания The Wall Street Journal.
Таким образом компания стала одним из крупнейших операторов ферм в Украине, что может позволить российским властям контролировать большую часть урожая украинского зерна.
Земля была фактически отобрана в результате российского вооруженного вторжения. Ранее она принадлежала трем крупнейшим сельскохозяйственным компаниям Украины - HarvEast Holding, «Нибулон» и Agroton Public Ltd. По словам руководителей этих предприятий и нескольких украинских фермеров, к ним приходили представители оккупационных администраций так называемых «ДНР» и «ЛНР», иногда с группами вооруженных людей, и угрозами заставляли их подписывать документы о передаче собственности, причем по российским законам. Кроме того, у них отбирали сельскохозяйственную технику и урожай. Так, глава украинской компании «Агротон» Юрий Журавлев рассказал, что у его предприятия были украдены 350 тысяч тонн семян пшеницы и подсолнечника.
Никаких компенсаций никто из украинских фермеров не получил.
В девятый пакет санкций ЕС включат запрет на поставку беспилотников в РФ
Еврокомиссия официально представила проект 9-го пакета санкций ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину. Подробности о нем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В проекте содержится предложение о запрете поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов. Также будет запрещена поставка моторов для них - не только в Россию, но и в страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.
Также предлагается ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Будет ужесточен экспортный контроль за поставкой в Россиию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Санкции должны затронуть четыре российские телеканала и три банка. Их названия пока не сообщаются.
В отношении около 200 физических и юридических лиц должны быть введены персональные санкции - заморозка активов и, в отношении физлиц, запрет на въезд. Речь, как сообщается, пойдет о депутатах, чиновниках, военачальниках, а также вооруженных силах России, предприятиях оборонной промышленности и политических партиях.
Как ожидается, девятый пакет санкций может быть одобрен уже на следующей неделе, на саммите ЕС. В проект еще могут внести изменения.
- Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны «Герань-2», которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками «Шахед-136». Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.
- 5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путем. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. На данный момент, однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.
Путин: Военная операция в Украине может стать длительным процессом
Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет «специальной военной операцией», может стать «длительным процессом». При этом он назвал «значимым результатом» операции аннексию Россией ряда территорий Украины.
Путин 7 декабря выступил на встрече с членами Совета по правам человека при президенте. Большинство его членов сейчас составляют полностью поддерживающие политику Кремля лица.
«Чего уж там греха таить» - сказал, в частности, Путин - «и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации». Он напомнил о царе Петре I, который боролся за выход к Азовскому морю.
Аннексия территорий при этом не называлась самим Путиным в числе целей так называемой спецоперации. Подавляющее большинство стран мира не признало аннексию 4-х украинских областей, Украина продолжает бороться за их освобождение.
Говоря о войне в Украине, Путин употребил, кроме слова «спецоперация», и слово «война» - она, по его утверждению, была начата в 2014 году властями Украины.
Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны в связи с противостоянием России и Запада, Путин сказал, что такая угроза возрастает. Российский президент отказался дать гарантии, что Москва ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие: «если не применит первой, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены». При этом он отметил, что власти России «не сошли с ума» и не собираются «размахивать ядерным оружием как бритвой». Также, по словам Путина, Россия намерена защищать «национальные интересы» - сначала «мирными средствами», а если это не поможет, то «всеми имеющимися».
Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации «не имеют смысла», поскольку необходимости в ней «на сегодняшний день» нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне «спецоперации», но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.
Российский президент подверг критике страны Запада и международные организации, в том числе Совет Европы и ООН. По его мнению, после начала войны в Украине они демонстрируют по отношению к России «циничную ангажированность». Как заявил Путин, страны Запада используют «доктрину прав человека» для вмешательства в дела других государств.
- Так называемая спецоперация, то есть широкомасштабное российское вторжение в Украину, началась 24 февраля - 9,5 месяцев назад. За это время Россия взяла под контроль часть территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и объявила об их аннексии. Украине удалось отбить часть ранее оккупированных российскими войсками территорий.
- Незадолго до встречи из состава совета по правам человека вывели ряд деятелей, публично выступивших против войны, в том числе Александра Асмолова, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александра Верховского. Сообщалось, что они могли готовить для Путина неудобные вопросы, в частности о предполагаемом убийстве кувалдой бывшего бойца «ЧВК Вагнера». Вместо них назначили таких деятелей, как военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и представительница так называемой «ДНР» Елена Шишкина.
При обстреле Курахова в Украине погибли 8 человек
Восемь человек погибли, пятеро ранены в результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области Украины 7 декабря. Об этом написал в телеграме заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнем оказались рынок и автостанция. По его данным, погибших шестеро.
Как утверждается, огонь велся из реактивной артиллерии кассетными боеприсами. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это». Он также сообщил о 6 погибших, а не 8.
- Использование кассетных боеприпасов в зоне жилой застройки может расцениваться с точки зрения международного права как военное преступление. Москва не комментировала удар 7 декабря, но традиционно отрицает атаки по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.
- В Курахове расположена тепловая электростанция, в октябре по ней был нанесен удар ракетный удар. Тогда о пострадавших не сообщалось.
- В последние дни назначенные Россией представители властей так называемой «ДНР» сообщали об обстрелах Донецка со стороны, как они утверждают, украинской армии. В городе есть разрушения и погибшие. Накануне в результате обстрела, как сообщается, погибла депутат парламента самопровозглашенной «ДНР» Мария Пирогова. Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества. Украинские военные обстрел Донецка не комментировали.
Американский журнал Time назвал Зеленского человеком года
Американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком 2022 года. Об этом говорится в посвященном украинскому лидеру материале, вышедшем в среду, 7 декабря.
«Независимо от того, наполняет ли битва за Украину надеждой или страхом, Владимир Зеленский гальванизировал мир так, как мы не видели десятилетиями», – написал главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.
Вместе с Зеленским журнал Time отметил «дух Украины» за сопротивление, которое страна оказала России.
Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards заявил 7 декабря, что президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы Россия и дальше продолжала войну, лишь бы не признать сделанную историческую ошибку – вторжение в Украину.
Талибы провели первую после прихода к власти публичную казнь
В Афганистане состоялась первая с момента прихода к власти "Талибана" публичная казнь. Был казнён мужчина, осуждённый за разбой и убийство пятилетней давности. Казнь состоялась в провинции Герат в присутствии заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, нескольких министров и сотен зрителей. Палачом выступил отец жертвы, лично расстрелявший убийцу.
В ноябре верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.
По заявлению Верховного суда Афганистана, в ноябре были публично высечены 19 человек, признанных виновными в различных преступлениях, в их числе девять женщин. Управление ООН по правам человека резко осудило такой вид наказания и призвало немедленно прекратить публичные порки.
Несмотря на то, что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры. С момента прихода "Талибана" к власти в Афганистане в прошлом году в СМИ и социальных сетях появлялись кадры публичных наказаний правонарушителей – их избивали палками. Полиция "Талибана" также выставляет на публичное обозрение тела преступников, которые, как заявляется, погибли при задержании.
Правительство талибов подвергает репрессиям афганцев, ранее работавших на дислоцированные в стране военные части НАТО и международные организации или сотрудничавших с ними, например, в качестве водителей или внештатных переводчиков. Также в Афганистане резко ограничены права женщин на образование, работу, общественную деятельность и свободное перемещение.
В российско-украинской войне Гарибашвили «на стороне Грузии»
Журналисты спросили у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, на чьей он стороне в российско-украинской войне. Гарибашвили ответил:
«Я на стороне Грузии. Я – защитник интересов моей страны и так будет до моей смерти. Это должно быть обязанностью наших граждан и их желанием».
Гарибашвили вновь заявил, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине.
«О военной помощи Украине мы ясно и четко сказали, что мы этого делать не будем. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну, конфликт. Это наша четкая позиция. Мы несем ответственность перед нашим народом», – сказал премьер, добавив, что Грузия оказывает Украине гуманитарную помощь.
Накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Дипломат сообщил и о «многочисленных запросах» относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения.
Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских бойцов в Украине
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине пятерых грузинских добровольцев. Слова скорби адресованы членам семьи и родственникам Автандила Руруа, Ромео Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераба Аладашвили и Бадри Маркелия.
«Велико ваше и наше горе в связи с гибелью в ходе ожесточенного боя под Бахмутом 3 декабря с. г. пятерых грузин – Автандила, Ромео, Ромео, Мераба и Бадри, отдавших свои жизни за поддержку ближнего.
Мы возносим молитвы, чтобы Господь упокоил бессмертные души праведников, а вам даровал силу молитвы и непоколебимую веру в то, что жизнь не кончается смертью, но есть начало вечной, истинной жизни, к которой мы все должны готовиться», – сказано в письме.
Отметим, что накануне вечером в Тбилиси прошла акция в память о погибших добровольцах. Организатором выступила партия «Лело для Грузии». Лидеры политического движения и члены молодежного крыла партии собрались у здания правительственной канцелярии. Они пришли с портретами погибших бойцов и почтили их память минутой молчания, пишет СОВА.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину там погибли 33 грузинских добровольца. Последний трагический случай произошел 3 декабря. Тогда стало известно о гибели под Бахмутом сразу пяти бойцов. Еще несколько человек получили ранения.
Баку освободил 19 военных, обвинённых в шпионаже на Армению
В Азербайджане 19 военнослужащих, осуждённых по «Тертерскому делу» по обвинению в шпионаже в пользу Армении, вышли на свободу. 10 человек из низ оправданы, остальные дела прекращены без оправдательного приговора.
В заявлении азербайджанской прокуратуры говорится, что в середине 2017 года военных в Тертерском районе жестоко пытали другие военнослужащие в целях получить признательные показания.
В тюрьмах по «Тертерскому делу» до сих пор находятся не менее 12 человек. По словам правозащитников, они оговорили себя под пытками. Всего жертв пыток может быть несколько сотен.
Тертерский район в 2017 году находился на территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха, но районный центр Тертер контролировали азербайджанские военные. Город находился на линии соприкосновения воюющих сторон. После войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией территории региона перешли под контроль Баку.
По свидетельствам очевидцев, в мае-июне 2017 года азербайджанских солдат и офицеров свозили в старое административное здание, там пытали и заставляли признаться в шпионаже в пользу Армении. Умерли не менее 11 задержанных.
Некоторые непосредственные исполнители пыток уже получили тюремные сроки, но решения судов не удовлетворили ни потерпевших, ни правозащитников. Они настаивают на выявлении тех, кто отдавать приказ пытать военных и требуют освобождения тех, кто признал себя виновными под пытками, и их реабилитации.
Азербайджан долго игнорировал «Тертерское дело», но в конце прошлого года прокуратура начала новое расследование. В сентябре 2022 года Генпрокуратура инициировала пересмотр приговоров для 19 человек, которых освободили 6 декабря.
В Цхинвали завершили снос Старого моста
В Цхинвали полностью снесли Старый мост. Жители города считали его историческим символом города и требовали отремонтировать.
Ранее активисты и сторонники сохранения моста встретились с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Встреча оказалась безрезультатной.
На месте старого моста власти планируют построить новый. Финансирование выделено в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020–2022 годы.
Старый мост, соединивший два берега реки Большая Лиахви, был построен в 1893 году и был единственным мостом в Цхинвали. Реконструкция моста была произведена в 1903 году, а в 1910 году деревянный настил сменил бетон, пишет агентство «Рес».
Председатель абхазского Госкомитета молодежи и спорта освобожден от должности
Джемал Губаз освобожден от должности председателя Государственного комитета самопровозглашенной республики Абхазия по делам молодежи и спорта. Соответствующий указ подписал абхазский лидер Аслан Бжания.
В пресс-службе не сообщили причину увольнения Джемала Губаза.
Временно исполнять обязанности главы ведомства будет заместитель председателя Госкомитета Мадина Воуба.
- В июле текущего года Джемал Губаз посетил аннексированную Россией территорию Донецкой области Украины и заявил, что поддерживает идею о создании «Чемпионата Содружества», в котором могут принять участие команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, «ДНР», «ЛНР», Херсона, Запорожья и «других регионов, пожелавших в нём участвовать».
Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на $848 млрд
Комитеты обеих палат конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 год . Бюджет составит более 847 миллиардов долларов, в том числе 800 миллионов будут выделены на военную помощь Украине.
Этот проект оборонного бюджета может стать самым большим в истории США. Его сумма более чем на 110 млрд долларов превышает прошлогодний показатель.
Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент США Джо Байден.
Проект оборонного бюджета США также предусматривает выделение шести миллиардов долларов на "сдерживание" России в Европе, продлевает запрет на военное сотрудничество с Москвой на пять лет, а также предписывает добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.
Кроме этого, документ предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые "сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией", в том числе с золотом из резервов российского Центрального банка, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.
Запланированный военный бюджет был объектом критики со стороны республиканцев и так называемого прогрессивного, крайне левого крыла Демократической партии, к которой принадлежит президент. Республиканцы называли оборонные расходы слишком низкими на фоне ситуации вокруг Украины. Прогрессивные демократы — слишком высокими.
В 2021 году оборонный бюджет США составил 740 с половиной миллиардов долларов или около трёх с половиной процентов от ВВП страны.
На войне в Украине погиб уроженец Абхазии, воевавший на стороне России
Уроженец Абхазии Беслан Тапагуа, воевавший на стороне России, погиб на войне в Украине. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Тело 24-летнего Беслана Тапагуа доставили в Абхазию из Краснодара сотрудники медицинского управления абхазского МЧС. Его похоронят в городе Гали.
Ранее сообщалось о смерти на войне в Украине трех добровольцев из Абхазии, воевавших на стороне России – Ахры Киркинадзе, Артура Киркинадзе и Лорана Смыр.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
Идентифицированы останки 11 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще 11 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Среди них – восемь военных и трое гражданских лиц. Их останки уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.
Как сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, гражданская панихида по погибшим будет проходить в соборе Святой Троицы 7 и 8 декабря.
Троих военных похоронят 8 декабря на братском кладбище в Дигоми, а остальных – на родовых кладбищах.
Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.
В ФРГ проведена масштабная операция против «рейхсбюргеров»
В Германии проведена масштабная операция против так называемых «рейхсбюргеров» – готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. Как пишет DW, в ходе спецоперации не менее 25 человек задержаны по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде. Среди задержанных есть гражданка России.
По данным Федеральной прокуратуры Германии, «рейхсбюргеры» планировали свержение конституционных органов власти в стране.
«С сегодняшнего утра проводится масштабная антитеррористическая операция. Федеральная прокуратура проводит следственные действия в отношении террористической сети из среды «рейхсбюргеров». Есть подозрение, что на конституционные органы власти планировалось вооруженное нападение», – написал министр юстиции ФРГ Марко Бушман в микроблоге Twitter.
Как сообщили в Федеральной прокуратуре, задержания «рейхсбюргеров» производились на основании ордеров, выданных следственными судьями Федеральной судебной палаты. Все задержанные – граждане ФРГ. По сообщениям СМИ, в целом ряде городов, включая Берлин, были произведены обыски.
«Рейхсбюргеры» не признают ФРГ и считают себя гражданами «германского рейха». Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников.
Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к 6 годам тюрьмы
Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Киршнер вину не признала. Её сторонники вышли на улицы Буэнос-Айреса, пригрозив общенациональной забастовкой.
Согласно решению суда, Киршнер за восемь лет своего президентства отдала полсотни бюджетных проектов на сумму в миллиард долларов строительному магнату Ласаро Баэсу, тесно связанного с её семьёй. Прокуроры утверждали, что фирма Баэса была создана специально для освоения бюджетных денег. Киршнер, Баэса и ещё более десяти фигурантов дела обвинили в сговоре и приговорили к различным тюремным срокам.
Ранее прокуратура настаивала, что Киршнер руководила сговором и требовали для неё 12 лет тюрьмы. Судьи отклонили это обвинение, назначили Киршнер вдвое меньший срок и пожизненно запретили ей занимать государственные должности. Киршнер отвергла все обвинения и назвала себя жертвой "судебной мафии". Однако позже она заявила, что баллотироваться больше никуда не будет. Срок её полномочий истекает 10 декабря 2023 года. До этого или до отставки её не могут отправить в тюрьму.
Президент Аргентины Альберто Фернандес после вынесения приговора написал, что "сегодня в стране был осуждён невиновный человек". Сторонники Киршнер в знак протеста против приговора вышли на улицы столицы и с криками и барабанами направились к зданию суда, угрожая парализовать страну общенациональной забастовкой. По опросам, вице-президента Киршнер поддерживают 38% аргентинцев, 62% хотят её отставки.
Ожидается, что приговор будет обжалован. Апелляция может занять годы. Между тем в отношении Киршнер рассматриваются и другие уголовные дела, включая обвинение в отмывании денег с участием её детей.
- Кристина Киршнер была президентом Аргентины в 2007–2015 годах. Она стала первой женщиной, избранной на этот пост в результате общенациональных выборов.
- В сентябре 2022 года на Кристину Киршнер было совершено покушение. Она приветствовала собравшихся у её дома, когда ей в голову попытался выстрелить мужчина. Пистолет дал осечку.
Суд в США признал компанию Трампа виновной в мошенничестве
Суд в Нью-Йорке признал компанию Trump Organization, принадлежащую бывшему президенту Дональду Трампу, виновной в мошенничестве с налогами. Во время процесса ни экс-президент, ни его родственники не были обвиняемыми.
Trump Organization управляет отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру. Суд постановил, что некоторые сотрудники компании, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, более 10 лет не декларировали некоторые доходы и в результате недоплатили значительные суммы налогов.
75-летний Вайссельберг ранее заключил сделку со следствием. Ему грозит до пяти месяцев тюрьмы.
Trump Organization предстоит выплатить штраф в размере до 1,6 миллионов долларов. Вынесение приговора назначено на 13 января.
Штраф не будет существенным для такой крупной компании, как Trump Organization, но приговор суда может осложнить ведение бизнеса в будущем, отмечает Голос Америки. Компании будет сложнее получать кредиты и обеспечивать другое финансирование.
Республиканец Трамп назвал процесс "охотой на ведьм" и заявил, что дело имеет политическую подоплёку, так как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и его предшественник принадлежат к Демократической партии.
Адвокаты Трампа намерены обжаловать решение суда.
Кроме того, генеральная прокуратура Нью-Йорка также расследует другое дело против Трампа и трёх его детей - по подозрению в мошенничестве. Сторона обвинения полагает, что с 2011 по 2021 год Trump Organization незаконно завышала стоимость принадлежащего ей имущества. Компания все обвинения в свой адрес отвергает.
Под Донецком в результате ДТП с участием военных погибли 16 человек
В аннексированной Россией Донецкой области Украины в результате столкновения грузовика с военными и микроавтобуса погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Столкновение произошло на автодороге Шахтерск — Торез. Среди погибших - водитель грузовика. Трое военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии, их доставили в реанимацию.
Что стало причиной аварии, пока не установлено. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу.
В России назвали стоимость восстановления сухумского аэропорта
Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что предположительная стоимость восстановления сухумского аэропорта – 20,54 млрд рублей (около 326 млн долларов).
По его словам, уже разработан проект «дорожной карты» по возобновлению авиасообщения между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия.
«Планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составляет 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год», – сказал он на форуме «Деловое сотрудничество России и Абхазии: актуальное состояние и точки роста».
Абхазский премьер Александр Анкваб заявил, что реконструкцией аэропорта займется российский инвестор, он «почти определен».
В ноябре вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на встрече с абхазским лидером Асланом Бжания рассказала о разногласиях с инвестором.
«По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства. Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиальной и категоричной: взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должна однозначно остаться за Республикой Абхазия», – говорилось в сообщении пресс-службы.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- В августе в Абхазии опубликовали фотографию, сделанную во время осмотра министром экономики России Максимом Решетниковым сухумского аэропорта. На ней обозначены «объекты РФ», среди них – искусственная взлетно-посадочная полоса, диспетчерский пункт и контрольно-пропускной пункт. К «объектам инвестора» относятся, в частности, здание аэровокзального комплекса, привокзальная площадь и заправочная станция, к «объектам Республики Абхазия» – лишь центральный распределительный пункт электричества и подъездная дорога.
- В министерстве экономики после этого заявили, что объекты инфраструктуры сухумского аэропорта останутся в государственной собственности и управлении.
- По итогам визита министра экономики России также стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации (ICAO) не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ICAO аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь»
В Литве с 8 декабря будет прекращено вещание телеканала «Дождь». Об этом пишет Delfi cо ссылкой на Литовскую комиссию по радио и телевидению (ЛКРТВ).
Причиной такого решения стало аннулирование властями Латвии лицензии телеканала «Дождь». Латвийское разрешение на вещание давало каналу право распространять созданный контент в странах ЕС, России, США и других странах.
«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя» он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия.
Как сообщалось ранее, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Решение отменить разрешение на трансляцию телеканала было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Кроме этого, будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на ютубе.
Это случилось после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.
Позже Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД включить Коростелева в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну. В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призвала вернуться на работу Алексея Коростелева, а также ведущих Маргариту Лютову и Владимира Роменского, которые приняли решение уйти в знак протеста против увольнения Коростелева.
- «Дождь» работал в России с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 году в России он был объявлен «иноагентом», редакция с этим не согласилась. Первого марта 2022 года, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». Третьего марта канал приостановил работу. Разрешение на вещание в Латвии телеканал получил 6 июня.
Форум