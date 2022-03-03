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Зеленский: Если Украина не выстоит, страны Балтии будут следующими
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 марта призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине, заявив, что в противном случае Россия будет наступать и на остальную Европу.
«Если Украина не выстоит, то, не дай Бог, Латвия, Литва, Эстония будут следующими. Поверьте мне», – заявил Зеленский.
Он вновь призвал Владимира Путина к прямым переговорам, подчеркнув, что это «единственный способ остановить войну».
«Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы», – сказал украинский президент.
Российский президент в это же время проводил совещание с членами Совета безопасности. Встречу Путин начал со слов о том, что украинские неонацисты прикрываются мирными жителями, «так воевали только фашисты».
По его словам, «специальная операция» в Украине идет строго по плану, все поставленные задачи решаются. Семьям погибших солдат будет выплачено пособие 7,4 млн рублей.
- Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против Кремля жесткие санкции, которые затронули не только компании, политиков и чиновников, но и обычных россиян.
- Киев заявляет, что с начала вторжения было убито более 350 мирных жителей.
Другие новости дня
Саломе Зурабишвили: ЕС еще может спасти Грузию от российской агрессии
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Европа должна извлечь уроки из своих неудач, чтобы поставить Украину на путь членства», - говорится в статье Financial Times.
Согласно публикации, Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС должен ускорить шаги, чтобы защитить Грузию от России, отметив, что Брюссель опоздал в отношениях с Украиной. Саломе Зурабишвили заявила, что вторжение России в Украину открыло перед ЕС возможность принять своих соседей, стремящихся стать его частью.
«Нам не нужно, чтобы у России появилось мнение, что существуют места, которые никто не защищает», - сказала Зурабишвили Financial Times.
По ее словам: «[ЕС] должен найти способ оправдать наши долгожданные ожидания и дать нам знак, что мы являемся частью этой семьи».
Автор статьи отмечает, что страны бывшего Советского Союза, Грузия, Молдова и Украина, входящие в инициативу ЕС «Восточное партнерство», имеющие Соглашения об ассоциировании с ЕС, заявили о своем желании вступить в ЕС.
В интервью изданию Саломе Зурабишвили заявила, что приветствует появление «сильной Европы» после путинского вторжения, когда ЕС ввел жесткие санкции против Москвы и согласился поставлять оружие Киеву, а Германия пообещала увеличить расходы на оборону. Зурабишвили отметила, что ЕС не смог проявить такую же твердость ни после войны 2008 года против Грузии, ни после аннексии Крыма в 2014 году.
«Отсутствие таких реакций, вероятно, сделало Путина таким, какой он есть», - сказала она.
Автор статьи отмечает, что во вторник Зурабишвили встретилась с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После их разговора Мишель сказал, что ЕС «хорошо понимает, что конкретный прогресс очень важен для того, чтобы сделать видимые и прочные связи между Грузией и ЕС доступными для грузинского народа».
«Мы ждали столько же, сколько и Украина. Мы на одном пути, мы должны это учитывать и не забывать», - сказала Саломе Зурабишвили Financial Times.
В Грузии подсанкционный ВТБ передал портфель юридических лиц «Либерти банку»
Грузинское отделение подсанкционного российского банка ВТБ передало портфель обслуживания юридических лиц «Либерти банку». Об этом говорится в заявлении Национального банка Грузии (НБГ), распространенном сегодня, 3 марта.
Как поясняют в НБГ, соглашение предусматривает передачу «Либерти банку» депозитов и кредитов малого и среднего бизнеса. Работа по перенесу клиентской базы уже начата. Детальную информацию об изменениях банки предоставят клиентам индивидуально.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», из-за финансовых санкций, введенных странами Запада против России в связи с военными действиями в Украине, 27 февраля НБГ лишил грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку».
В Беловежской пуще начался второй раунд переговоров России и Украины
В Брестской области Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД Беларуси.
Перед встречей помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что приоритетные вопросы для Киева - немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.
Об этих же темах накануне заявлял и помощник президента России Владимир Мединский, входящий в российскую делегацию.
Президент России Владимир Путин 3 марта в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены, вне зависимости от результатов переговоров.
«Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», – заявили в Кремле.
Макрон после разговора заявил, что Путин ждет, что мир выполнит его условия.
«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно», - сказал представитель администрации Макрона.
- Кроме Мединского Россию на переговорах представляют заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
- От Украины в Белавежскую пущу на переговоры приехал министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
- Первая встреча украинской и российской делегаций прошла в районе украинско-белорусской границы на берегу реки Припять 28 февраля. После нее стороны разъехались для консультаций в свои столицы.
Украина приняла закон об изъятии российской собственности
Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии права собственности России и ее резидентов. Документ предусматривает национализацию имущества и финансов российских юридических лиц на территории Украины.
Решение об изъятии собственности будет принимать Совет нацбезопасности и обороны по запросу правительства.
Кроме того, Рада одобрил ряд поправок об ужесточении ответственности за распространение пропаганды «государства-агрессора», преступления против национальной безопасности и мародерство.
Решения приняты на фоне российского вооруженного вторжения на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Власти называют эти действия «специальной военной операцией» с целью «денацификации» и «демилитаризации» Украины.
В российских городах проходят антивоенные акции. Их участников массово задерживает полиция. По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан в России «иноагентом»), задержанных с четверга прошлой недели уже свыше 7 с половиной тысяч.
Владелец телеканала «Дождь» объявила о приостановке его работы
Российский телеканал "Дождь" приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявила генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева.
Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.
Синдеева сказала, что решение было принято на собрании сотрудников. По её словам, работу редакции нужно переосмыслить в новых условиях.
4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.
"Как бы не было сейчас черно и гадко, и как бы не радовались людишки, которые сейчас радуются нашему решению, мы всё равно победим. Это неизбежно, потому что правда в конечном счёте побеждает", — сказал Дзядко. Он поблагодарил коллектив за работу и зрителей.
- "Дождь" работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключён из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен так называемым иностранным агентом, редакция с этим не согласилась.
Гарибашвили: ускоренная интеграция в ЕС – «шаг к объединению Грузии»
Необратимый порыв к строительству европейской демократии и, соответственно, к членству в ЕС – шаг к объединению Грузии. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил перед подписанием заявки на вступление в ЕС.
«Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство», – заявил Гарибашвили.
- 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе.
- 1 марта Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
- Представитель Евросоюза подтвердил агентству Reuters, что Молдова и Грузия также подадут заявки на вступление в ЕС.
- Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС. Видеокадры подписания документа и обращение главы Кабмина распространила пресс-служба правительства.
«Дорогие соотечественники. Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства я подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС – еще один важный этап на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, который открывает новую страницу нашей истории», – заявил Гарибашвили.
По его словам, грузинский народ всегда был ориентирован на Европу, а европейское будущее – «безальтернативный план действий и программа, определенные грузинским народом для любого грузинского правительства».
«Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление уже являются частью нашей повседневной жизни. Мы активно внедряем европейские нормы и стандарты во всех сферах политической, экономической или социальной жизни страны», – добавил премьер.
- 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе.
- 1 марта Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
- Представитель Евросоюза подтвердил агентству Reuters, что Молдова и Грузия также подадут заявки на вступление в ЕС.
- Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
- В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009-м), Сербия (в 2009-м), Турция (в 1987-м) и Черногория (в 2008-м).
Французские таможенники арестовали суперъяхту главы «Роснефти» Игоря Сечина
Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано.
85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" (Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов.
Задержание и арест суперъяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки ЕС после начала украинской войны. Глава "Роснефти" был внесён в список, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.
В пресс-релизе, опубликованном министром, говорится, что яхта находилась на стоянке в Ла-Сьоте до 1 апреля, но экстренно отправилось в море после включения Сечина в санкционный список.
- Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", написавшей о яхте. Иски были поданы и к другим российским СМИ, рассказавшим о расследовании "Новой".
- В среду стало известно об аресте яхты одного из самых богатых россиян, предпринимателя Алишера Усманова.
- В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.
Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной
Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграме без указания источника корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.
47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.
Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Всего в ходе войны были убиты 498 российских военных, заявило министерство обороны России вечером 2 марта.
Генштаб Украины в свою очередь утверждает, что Москва потеряла 5840 человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов обычно стараются занизить в сообщениях свои потери и завысить потери противника. Получить независимое подтверждение этим оценкам в ходе боевых действий практически невозможно.
- 1 марта пророссийские сепаратисты из Донецкой области Украины сообщили об убийстве украинского бригадного генерала Дмитрия Красильникова. Это звание соответствует российскому званию генерал-майора. Официально информация о гибели не подтверждалась.
Журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату из выступления президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте. Главная тема выпуска посвящена политику и его участию в обороне страны.
Текст на обложке впервые на украинском языке. Он гласит: "Жизнь победит смерть, а мир — тьму". Такую фразу Зеленский сказал во время обращения к Европарламенту 1 марта, после того как Евросоюз начал рассмотрение заявки Украины на членство в организации.
В материале говорится, что решением остаться в Киеве после вторжения России Зеленский мог изменить ход войны, предотвратив моментальный разгром украинских сил, которого, вероятно, ожидали в Кремле.
Перед началом вторжения ряд авторитетных СМИ сообщал, что американская разведка предполагала, что украинская столица может быть захвачена за несколько дней.Однако через неделю после начала войны российским войскам не удалось блокировать город.
Вторжение российской армии в Украину начало 24 февраля, Кремль назвал это "спецоперацией по защите населения Донбасса". Российским войскам и пророссийским сепаратистам Донбасса удалось блокировать Мариуполь, занять небольших населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины, захватить Херсон.
2 марта российское министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий погибли 498 российских военных и 2870 украинских. Генштаб Украины в свою очередь заявляет, что россия потеряла 5840 человек убитыми и раненными, свои потери не раскрываются.
«Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией» – заявление
В усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Комментируя российское вторжение в Украину, в абхазском ведомстве утверждают, что «справедливое возмездие ждали и приветствуют многие граждане Украины».
«Мы поддерживаем стремление президента России защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Действия вооруженных сил России в рамках специальной операции носят исключительно точечный характер, нацелены на поражение лишь объектов военной инфраструктуры, в отличие от действий украинской стороны», – сказано в заявлении.
В ведомстве напоминают, что Абхазия последовала примеру России и признала независимость т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис «мне стыдно, что я русский». Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого. Уверены в успешном завершении специальной операции на Украине, скорейшем восстановлении справедливости и законности в этой стране. Абхазия вместе с Россией», – говорится в заявлении.
Ваагн Хачатрян избран новым президентом Армении
Парламент Армении в ходе второго тура во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна президентом республики.
«За кандидатуру Ваагна Хачатряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении», – отметил и. о. спикера парламента Акоп Аршакян.
Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа – 107 депутатов.
Как пишет Радио Азатутюн, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и не приняли участие в обсуждении и голосовании, чтобы «никоим образом не участвовать» в выборах президента республики и «не легитимировать этот процесс».
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.
Ваагн Хачатрян – член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.
У сотрудника тюрьмы произошла потасовка с адвокатом Саакашвили
Инспектору внешней охраны пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави приостановили полномочия из-за нанесения словесного и физического оскорбления адвокату экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шоте Тутберидзе. Об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», инцидент произошел 2 марта в тюрьме, где отбывает наказание бывший президент. Тутберидзе утверждает, что сотрудник охраны оскорбил, а затем ударил, когда он выходил со встречи со своим подзащитным.
«Специальная пенитенциарная служба будет максимально сотрудничать с соответствующими следственными органами для полноценного изучения этого факта», – сказано заявлении.
В связи с произошедшим расследование начато по части «б» статьи 333 УК Грузии – превышение служебных полномочий. Проверку по факту также ведет департамент контроля Специальной пенитенциарной службы.
Как отмечено в заявлении, во всех пенитенциарных учреждениях соблюдаются и полностью защищены права как обвиняемых/осужденных, так и посещающих их лиц.
Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских спортсменов к Играм в Пекине
Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении российских и белорусских спортсменов: они не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине.
Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.
"Для спортсменов-паралимпийцев из пострадавших стран: мы очень сожалеем, что на вас повлияли решения, принятые вашими правительствами на прошлой неделе в нарушение олимпийского перемирия. Вы жертвы действий ваших правительств", – отметили в комитете.
Ранее организация приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но позже ей пришлось пересмотреть этот вопрос. Паралимпийские игры – 2022 в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.
Международные федерации уже запретили российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях по биатлону, волейболу, плаванию, фигурному катанию и конькобежному спорту. Все эти решения связаны с вторжением российских войск в Украину.
В Киеве ночью были сильные взрывы. При обстреле Изюма 8 погибших
В нескольких регионах Украины в ночь на четверг была объявлена воздушная тревога в связи с продолжающимся российским вооружённым вторжением.
Удары наносились по Киеву, Харькову, другим городам. В ряде из них, как заявляют местные источники, бомбардировки усилились. В Киеве ночью было несколько сильных взрывов.
В Изюме Харьковской области в результате попадания снаряда погибли 8 человек, в том числе дети. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на заместителя главы администрации города Владимира Мацокина. По его словам, снаряд попал в дом на улице Украинской. Также, как рассказал Мацокин, атаке подверглось здание полиции, в центре города значительные разрушения. Независимого подтверждения этой информации нет.
В самом Харькове в результате обстрела повреждён памятник истории и архитектуры, собор Успения Пресвятой Богородицы. В соборе - одном из символов города - выбиты окна, повреждены витражи и внутреннее убранство. Находившиеся в храме прихожане не пострадали. Об этом сообщило, в частности, издание "Украинская правда" со ссылкой на местную епархию Украинской православной церкви.
Мэр Херсона, города на берегу Чёрного моря, Игорь Колыхаев сообщил, что российские войска добрались до центральных районов и улиц, вошли в здание местного совета. Днём ранее Минобороны России заявило о захвате Херсона. Он стал первым крупным украинским городом, о занятии которого заявили в Москве.
Со ссылкой на британское министерство обороны сообщается, что российские силы, предположительно, взяли в кольцо портовый город Мариуполь на Азовском море.
Президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к народу заявил, что его страна "ведет Отечественную войну против российских захватчиков". Зеленский считает, что украинским силам удалось сорвать военные планы противника и значительно ослабить его.
В Брестской области Беларуси в четверг ожидается второй раунд переговоров между украинской и российскими делегациями. На первой встрече в конце февраля прогресса достигнуто не было. Украина добивается немедленного прекращение огня и вывода российских войск со своей территории. Украинские официальные лица заявляют о слабых надеждах на договорённости.
Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля.
2 марта Минобороны России впервые обнародовало данные о потерях действующих в Украине российских войск. Ведомство сообщило, что убитых - 498, раненых - 1597. В то же время, как утверждает Москва, украинская армия потеряла 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными, еще более 500 военных попали в плен. В свою очередь, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что российские войска потеряли за неделю боев примерно 8 тысяч человек, из них около 6 тысяч убитыми, а еще примерно 2 тысячи – цитата - "где-то бродят, потому что решили бежать от этой войны".
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило 3 марта, что за семь последних дней примерно один миллион украинцев бежали в соседние страны, спасаясь от боевых действий.
По ряду оценок, за неделю войны в Украине погибли не менее 750 гражданских лиц.
Принято решение ликвидировать радио «Эхо Москвы»
Совет директоров радиостанции «Эха Москвы» принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Во вторник радио было отключено от эфира, а сайт заблокирован на основании решений Генпрокуратуры и Роскомнадзора в связи с освещением войны в Украине.
«Эхо Москвы» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. До войны с Украиной радиостанцию отключали от эфира только один раз, во время путча ГКЧП в 1991 году. На 2020 год 66% всех акций юрлица радиостанции принадлежало «Газпром-Медиа Холдингу».
Решение о ликвидации московской радиостанции не означает автоматическую остановку работы региональных радиостанций с тем же названием — они чаще всего принадлежат другим компаниям, а имя и часть эфиров «Эха Москвы» используют по соглашению с «Газпром-медиа».
Московская и петербургская редакции заявили, что продолжат работу в социальных сетях и в Youtube. В среду главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов рассказал, что Youtube заблокировал канал «Эха» в европейских странах из-за санкций против "Газпром-медиа".
Парламент Армении не смог избрать в первом туре президента страны
Парламент Армении на заседании не смог избрать нового президента республики, у правящей фракции «Гражданский договор» не хватило голосов. Единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатрян получил голоса лишь 69 депутатов.
«За избрание Ваагна Хачатряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур», – заявил глава счетной комиссии Нарек Бабаян.
Согласно Конституции Армении, для избрания президента необходимо получить не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. Поскольку в законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна «Гражданский договор» есть 71 мандат, то выборы, по всей вероятности, состоятся во втором туре, во время которого кандидату достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов, напоминает ТАСС.
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.
Ваагн Хачатрян – член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.
В России на антивоенных акциях задержаны еще не менее 148 человек
Во многих российских городах в среду, 2 марта, продолжились акции против военных действий России на территории Украины.
По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (признан властями России "иноагентом"), были задержаны около 150 человек в 11 городах. Из них в Москве не менее 67 задержанных активистов, в Санкт-Петербурге в отделения доставили 16 человек, в Екатеринбурге - 21.
"ОВД-Инфо", публикуя сведения по задержанным, пишет, что их в каждом отделении может быть больше, но проект приводит лишь имена тех людей, о которых ему достоверно известно.
В Петербурге участники акции собрались вечером у Гостиного двора на Невском проспекте. "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев сообщал, что были задержаны не менее ста человек. Одновременно агентство отмечало, что не располагает комментариями полиции.
Протестные выступления в среду также проходили в Челябинске, Новосибирске, Кургане, Перми, Иркутске, Красноярске, Тамбове и Иванове.
В среду оппозиционный политик Алексей Навальный призвал россиян выходить на акции против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в социальных сетях Навального. "Если – для прекращения войны – мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", – сказано в тексте.
Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. С того дня в разных городах России проходят антивоенные акции. На них, по сведениям "ОВД-Инфо", задержаны около семи тысяч человек.
США расширяют санкции против РФ и Беларуси, в том числе в сфере обороны
США объявили о дальнейших санкциях против России и введении жёсткого контроля за экспортом высокотехнологичной продукции в Беларусь.
Меры принимаются в ответ на решение российского президента Владимира Путина о начале вооружённого вторжения на территорию Украины.
"Соединённые Штаты предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за содействие российскому вторжению, ослабить российский оборонный сектор и её военную мощь на предстоящие годы, повлиять на самые важные источники доходов России", – говорится в сообщении на сайте Белого дома в среду.
Новый пакет санкций затрагивает 22 российские компании, связанные с оборонным сектором. Вводится также экспортный контроль в отношении технологий, необходимых России для её предприятий в сфере нефте- и газопереработки.
"Мы, наши союзники и партнёры вместе заинтересованы в том, чтобы со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов. Принимаемые меры помогут достичь этой цели, одновременно защитив американских потребителей", – подчёркивают в Вашингтоне.
Администрация США отмечает, что уже введённый в отношении России жёсткий экспортный контроль за высокотехнологичной продукцией, включая полупроводники, программное обеспечение и детали для аэрокосмической промышленности, вскоре будет распространён и на Беларусь. В Вашингтоне полагают, что это не позволит Москве использовать своих партнёров в Минске для обхода американского экспортного контроля, а также "значительно снизит способность обеих стран продолжать свою военную агрессию".
Как замечает "Медуза" (признана в России СМИ-"иноагентом"), глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ответ на новые ограничения написал в своём телеграм-канале: "Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око".
Власти Германии арестовали 156-метровую яхту Алишера Усманова
Власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе.
Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Она находилась на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте с октября прошлого года. Источники Forbes сообщают, что в среду работники, занимавшиеся ремонтом яхты, не вышли на работу вследствие её ареста. Представители Усманова пока не дали комментариев.
Яхта Усманова была произведена по авторскому проекту в 2016 году, её строили почти 5 лет. Это самая большая яхта в мире по водоизмещению - почти 16 тысяч тонн. На яхте есть, в частности, крупнейший по размеру в истории яхт плавательный бассейн, две вертолётные площадки, сауна.
Усманов был включён в санкционный список в понедельник в связи с вооружённым вторжением России в Украину - наряду с другими крупными российскими бизнесменами. По данным Forbes, всего российским миллиардерам принадлежат 32 мега-яхты.
Сайту Радио Свобода угрожают блокировкой
Роскомнадзор угрожает блокировать сайт Русской службы Радио Свобода Svoboda.org на основании запроса Генеральной прокуратуры об удалении нескольких материалов, связанных с войной в Украине. Об этом говорится в поступивших в редакцию в среду вечером шести уведомлениях.
Ведомство, сообщающее о своём намерении воспользоваться механизмом внесудебной блокировки, требует, в частности, удалить новости об обстреле Харькова, предположительно, по жилым домам, о взломе симпатизирующими Украине хакерами сайтов некоторых российских изданий, материал о реакции пользователей социальных сетей на боевые действия в соседней стране.
Согласно уведомлению Роскомнадзора, в этих материалах "размещена заведомо ложная общественно значимая информация о якобы нападении России на территорию Украины". "Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России, указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности", — сообщает ведомство.
Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Российские власти добиваются, чтобы российские СМИ не называли боевые действия "войной". Сообщать о событиях в соседней стране требуют только по официальным источникам информации и с использованием их лексики.
За нарушение этих правил уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и подразделения Украинской службы РС Крым.Реалии. Гонениям подвергаются и другие СМИ. Так, 1 марта за нарушение тех же правил отключена от эфира радиостанция "Эхо Москвы", её сайт заблокирован. Блокировке также подверглись, среди прочих, сайты телеканала "Дождь", издания The Village, студенческого журнала DOXA. Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.
После блокировки сайта Настоящего Времени президент РСЕ/РС Джейми Флай вновь заявил, что медиакорпорация не подчинится требованиям о цензуре. "Угрозы Кремля представляют собой явную попытку скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал Флай. – Сейчас, в этот критический момент, россияне как никогда нуждаются в нас, чтобы иметь полное представление о картинах уничтожения и смерти, которые были вызваны Путиным и которые его правительство скрывает от своего народа".
В общей сложности за последний месяц Русская редакция Радио Свобода получила от Роскомнадзора 56 уведомлений с требованием удалить различные журналистские материалы. Прежде угрозы блокировки касались в основном текстов, рассказывающих об антикоррупционных расследованиях объявленного в России экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией и некоторых журналистских организаций.
В настоящее время ежедневная посещаемость сайта Радио Свобода составляет примерно миллион человек, после российского военного вторжения в Украину наша аудитория выросла втрое.
Оппозиция поддерживает подачу заявки о вступлении Грузии в ЕС
Оппозиция позитивно оценила решение властей Грузии о подачи заявки на вступление страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости-Грузия».
По решению правительства, Грузия подаст заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС уже 3 марта, а не в 2024 году, как до сих пор ожидалось.
Экс-премьер, лидер оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария заявил о максимальной поддержке властей в этом вопросе. Он призывал всех политических акторов, как со стороны правительства, так и со стороны оппозиции, отложить в сторону разногласия и «быстро довести процесс до конца».
«Мы приветствуем решение подать заявку на вступление Грузии в Евросоюз. За заявлением должны последовать действенные шаги правительства, чтобы провести процесс быстро и эффективно», - пишет Гахария в Facebook.
В крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» считают, что правящая команда приняла решение подать заявку на вступление в ЕС из-за общественного давления. Председатель ЕНД Ника Мелия назвал этот шаг «результатом борьбы, настроя и жажды свободы грузинского народа»
«Правительство Грузии было вынуждено подать заявку на членство в ЕС в ускоренном порядке. Я обращаюсь к Европе – возможно, у нас нет достойного правительства, однако мы - достойный сражающийся народ… Место грузинского народа в Европе, а место «Грузинской мечты» - не во власти», - заявил Мелия на брифинге.
- Как пояснили в правящей партии «Грузинская мечта», ускорить процесс подачи заявки о вступлении в Евросоюз они решили «с учетом политического контекста и новой реальности». Тбилиси принял решение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля.
- В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987) и Черногория (в 2008).
Абрамович продает «Челси». Деньги пойдут на помощь Украине
Российский олигарх Роман Абрамович выставил на продажу английский футбольный клуб «Челси». Бизнесмен заявил, что деньги, вырученные от продажи клуба, пойдут в благотворительный фонд, который будут учрежден для помощи пострадавшим на территории Украины.
«Я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает интересам команды», - говорится в заявлении Абрамовича.
По данным СМИ, Абрамович хочет получить от сделки четыре миллиарда фунтов стерлингов, но вряд ли получит за клуб выше двух миллиардов фунтов. Ранее журналисты выяснили, что интерес к покупке проявляет швейцарский миллиардер Хансйорг Висс.
Британская пресса пишет, что Абрамович решился на сделку, опасаясь санкций.
Ранее Абрамович передал управление клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».
Агентство Bloomberg также пишет, что из-за возможных санкций хочет продать свою недвижимость в Лондоне.
- Роман Абрамович регулярно занимает высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив. Недавно Абрамович получил также гражданство Португалии.
- Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Великобритания в последние дни ввела масштабные ограничения против России в связи с вторжением на территорию Украину, но непосредственно против Абрамовича санкции не вводились.
Между тем по меньшей мере пять суперъяхт российских миллиардеров стояли на якоре или курсировали вблизи Мальдивских островов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Агентство отмечает, что суда прибыли вскоре после введения санкций против России из-за вторжения на территорию Украины.
По данным Reuters, в море, в частности, замечены яхты основателя компании «Русал» Олега Дерипаски, соучредителя сталелитейной компании «Евраз» Александра Абрамова и президента холдинга «Интеррос» Владимира Потанина.
Мальдивские власти не ответили на запрос Reuters о комментариях.
Ранее Вашингтон заявил, что намерен отслеживать и заморозить активы российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями. Ограничения могут затронуть яхты, недвижимость и другие активы. У США и Мальдив нет договора об экстрадиции, уточняет Reuters.
В Минске обвинение запросило для журналиста Радио Свобода 1,5 года колонии
Обвинение на судебном процессе в Минске в среду запросило полтора года лишения свободы для корреспондента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Олега Груздиловича.
Его обвиняют по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Журналист якобы принимал участие в несанкционированной акции в тот момент, когда его лишили аккредитации МИД Беларуси. Сам Груздилович своей вины не признает и заявляет, что на акции работал как внештатный сотрудник газеты «Народная воля».
Дело связано с массовыми уличными выступлениями против официальных итогов президентских выборов 2020 года, согласно которым главой государства на шестой срок подряд был переизбран Александр Лукашенко. Запад не признает его легитимным лидером.
2 марта был первый день слушаний по делу Груздиловича в Советском районном суде Минска. Многим сторонникам, друзьям и коллегам журналиста запретили присутствовать в суде, хотя в зале было достаточно мест. Супругу Груздиловича Марьяну на слушания пустили, но не позволили общаться с мужем.
Адвокат Груздиловича заявил в суде, что считает обвинение необоснованным, так как в действиях его подзащитного нет состава преступления и он должен быть оправдан. Приговор, как ожидается, будет вынесен 3 марта.
Олег Груздилович с 23 декабря находится в столичном СИЗО-1. Как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, за решеткой сейчас также находятся осужденный на 15 лет консультант Радио Свобода Игорь Лосик и внештатный журналист «Свободы» Андрей Кузнечик.
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