Зеленский: G7 соберётся на срочное совещание из-за ударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о необходимости срочно провести совещание лидеров "Группы семи" (G7) для обсуждения ситуации в Украине после массированной российской ракетной атаки по этой стране.

Германия председательствует в "Семёрке", в которую входят США и другие крупнейшие страны Запада. Зеленский сообщил о том, что должен будет выступить на встрече, которая, очевидно, пройдёт в формате онлайн. Представитель правительства Германии сообщил, что она состоится во вторник.

Великобритания, США и Евросоюз выступили с осуждением российских атак, которые были нанесены по объектам инфраструктуры и привели к гибели людей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассмотрит вопрос о введении новых санкций против России, а глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель пообещал Украине дополнительную военную помощь.

Посольство США в Киеве обвинило Россию в атаках на гражданское население и призвало американских граждан в Украине укрыться, а впоследствии покинуть страну, как только это станет безопасным.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провёл переговоры с украинским министром Дмитрием Кулебой и осудил российские удары.

С осуждением действий России выступили также глава Европарламента, премьер Нидерландов, президент Эстонии, главы МИД Латвии, Финляндии и Литвы.

В МИД Молдовы заявили, что три российские крылатые ракеты пересекли воздушное пространство страны. В Кишинёве это резко осудили, в МИД был вызван российский посол.