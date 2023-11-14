Зеленский и Залужный: ситуация на фронте «сложная»

Ситуация на ряде участков фронта в Украине "сложная" для украинских войск, однако «контролируемая». Об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в беседе с главой Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Залужный в частности указал на попытки российских войск наступать под Авдеевкой, Марьинкой и Купянском.

В своей оценке Залужный совпал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в вечернем обращении также сказал, что на фронте «сложно», и поблагодарил военных, которые удерживают позиции.

По оценке, в частности, аналитиков американского института изучения войны (ISW), в последние дни российские войска были особенно активны под Авдеевкой, и там у них есть успехи. О том же пишут российские военные блогеры. Российские войска медленно продвигаются к северу от Авдеевки. О прорыве обороны речи не идёт, идут упорные бои.

В сообщении Залужного о его разговоре с Брауном говорится, что особое внимание было уделено обсуждению поставок Украине необходимых средств ПВО. О том же, как подтвердил представитель Госдепартамента, шла речь на встрече в Вашингтоне, которую провели госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В сообщении Госдепартамента о встрече говорится, что стороны обсудили ситуацию на фронте и подготовку к зиме, в частности, поставки дополнительных средств ПВО и усиление защиты украинской критической инфраструктуры от воздушных атак. Ермак, в свою очередь, выразил США благодарность за помощь.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне на брифинге в Вашингтоне призвал Конгресс как можно скорее одобрить выделение помощи Украине на новый финансовый год. По его словам, без этого возможности администрации США оказывать Киеву помощь «уменьшаются с каждой неделей».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также накануне назвал правдивой публикацию Bloomberg о том, что ЕС вряд ли выполнит своё обещание к марту будущего года поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов. Причиной этого он назвал «плачевное состояние оборонной промышленности», а также множество бюрократии – но не отсутствие политической воли.