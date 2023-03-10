Зеленский: Киев непричастен к взрывам на «Северных потоках»

Киев непричастен к взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, подобная дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь украинской армии.

Зеленский также отметил, что подобные заявления играют только на руку Российской Федерации. Украинский лидер считает, что Украина сейчас борется не только с Россией, но и с теми, чей бизнес страдает от снижения товарооборота с Москвой. Это, как утверждает Зеленский, касается в том числе ряда стран Евросоюза.

Ранее несколько ведущих западных СМИ сообщили, что к диверсиям на российских газопроводах причастна некая проукраинская группа. Ее участники, по всей вероятности, действовали самостоятельно и не согласовывали свои действия с украинскими властями.

Зеленский назвал такие публикации в прессе очень опасными.