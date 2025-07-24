Зеленский на фоне протестов внёс в Раду новый законопроект о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду новый законопроект о полномочиях антикоррупционных органов - на фоне акций протеста против принятого два дня назад закона, который, по мнению его критиков, лишает их независимости. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский ранее в четверг сообщил о подготовке своей версии законопроекта о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По словам президента, он усилит независимость антикоррупционных органов и «станет ответом» на реакцию общества.

Согласно проекту, о котором пишут украинские СМИ, генпрокурору будет запрещено давать указания сотрудникам НАБУ и САП. В то же время вводятся обязательные проверки на полиграфе для детективов НАБУ с доступом к гостайне. Их будет проводить СБУ, спецслужба также будет оценивать лояльность всех сотрудников силовых и антикоррупционных органов, чтобы выявить возможные действия в интересах России. Сотрудникам НАБУ также запретят выезд за границу на время военного положения, кроме служебных поездок.

В Национальном антикоррупционном бюро, руководство которого выражало несогласие с принятым два дня назад законом, фактически подчинявшим его генпрокурору, сообщили, что приняли участие в подготовке законопроекта, который внес в Раду Владимир Зеленский, и отметили, что этот документ восстановит все полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

В Украине третий день продолжаются протесты против ограничений полномочий САП и НАБУ. В Киеве на акцию перед офисом Зеленского накануне вышли тысячи человек. Протесты прошли и в некоторых странах с большой долей украинского населения, в том числе в Чехии.

На ситуацию с НАБУ и САП так же отреагировали в Евросоюзе. Там напомнили, что независимые антикоррупционные институты – это одно из условий для вступления Украины в ЕС и оказания Киеву европейской финансовой помощи.

САП и НАБУ были созданы в середине 2010-х годов в ходе масштабных реформ, проводившихся в Украине с целью приблизить её к западным стандартам борьбы с коррупцией. На прошлой неделе в НАБУ прошли обыски, в СБУ обвинили одного из высокопоставленных сотрудников НАБУ в госизмене и сотрудничестве с Россией. После этого Верховная Рада приняла законопроект о реорганизации работы агентств.