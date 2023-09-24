Зеленский на пути домой посетил Польшу и наградил там волонтеров

Президент Украины на пути домой после визита в США и Канаду сделал остановку в польском Люблине. На фоне конфликта между Киевом и Варшавой из-за экспорта украинского зерна Владимир Зеленский поблагодарил польский народ за помощь.



«Я хочу поблагодарить весь польский народ, всех людей, которые с первых дней открывали свои семьи, свои дома, открывали себя и помогали. Я считаю, что любые вызовы на нашем общем пути – это ничто по сравнению с тем, что есть такая прочность между нашими людьми», – цитирует слова Зеленского «Украинская правда».

Как сообщает издание, президент Украины также вручил награды двум гражданам Польши, журналистке Бьянке Залевской и медику-волонтеру Дамиану Дуде.

Залевская освещала боевые действия на территории Украины с 2014 года. Позднее она стала как волонтер вывозить на лечение в Польшу украинских детей.

Дуда лечил украинских военных и основал фонд по закупке медикаментов для них. Врач также проводил тренинги для журналистов и волонтеров перед поездкой в зону боевых действий.

Варшава с самого начала войны России против Украины оказывала военную и гуманитарную поддержку Киеву. По последним данным, в Польше сейчас находятся более миллиона украинских беженцев. Вместе с тем, в последние дни Варшава и Киев обменялись резкими заявлениями.

Ранее Польша продлила запрет на импорт украинского продовольствия. Премьер-министр Матеуш Моравецкий объяснил это необходимостью защитить своих фермеров от более дешевой продукции. Это вызвало возмущение Киева.

Во время выступлении на Генассамблее ООН в Нью-Йорке ранее на этой неделе Зеленский назвал запрет на импорт продовольствия политическим театром, который выгоден России. Названия стран, продливших запрет на ввоз украинского зерна, Зеленский при этом не сообщил. В ответ Моравецкий призвал президента Украины никогда не оскорблять поляков.