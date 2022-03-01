Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после удара по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "государством-террористом" - после ракетного удара по зданию Харьковской областной администрации на центральной площади Харькова во вторник. Ракетный удар он назвал "открытым, ничем не прикрытым террором".

О погибших непосредственно в результате удара не сообщается. Известно о гибели мирных жителей Харькова в результате обстрелов в понедельник и вторник. Один из погибших - студент из Индии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник заявил, что российская армия продолжит так называемую спецоперацию на территории Украины "до достижения поставленных целей". По его словам, армия наносит удары "только по военным объектам высокоточным оружием".

При этом есть многочисленные свидетельства попаданий снарядов и ракет в жилые дома и гражданские объекты. По официальным данным украинской стороны, счёт погибших мирных жителей идёт на сотни.

Шойгу заявил, что целью операции в Украины является защита России от стран НАТО, которые якобы используют для борьбы с Россией украинский народ.

С заявлениями во вторник выступили и другие российские официальные лица. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая он-лайн на сессии Совета ООН по правам человека, сказал, что Россия не собирается как-то "ущемлять" украинцев, поскольку считает их "своими". При этом он отметил, что в Москве считают, что к Украине не применим принцип территориальной целостности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве продолжают считать Владимира Зеленского президентом Украины и рассчитывают на то, что он даст приказ прекратить огонь. Жертвы

среди мирного населения Украины он связал с действиями "националистов". Он отказался назвать происходящее войной, сказав, что это "специальная военная операция".

Российское вторжение в Украину началось по инициативе президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против России масштабные санкции и продолжают их ужесточать. Бои сейчас идут под Киевом, под Харьковом, под Мариуполем. Сообщается, что российские военные вошли в Херсон, областной центр на юге Украины.